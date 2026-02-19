Konut satışlarında hafif gerileme

TÜİK, ocak ayına dair konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı. İş yeri satışları, kurum tarafından ilk kez paylaşıldı.

Ocak ayında 111 bin 480 konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre satışlarda yüzde 4,8 düşüş yaşandı.

İKİNCİ ELİN PAYI YÜZDE 69,4

İlk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %30,6, ikinci el konut satışlarının payı %69,4 oldu.

REKLAM

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,2, diğer satışların payı %81,8 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 20,8 AZALDI Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azalarak bin 306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti. Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya Federasyonu, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. İŞ YERİ SATIŞI YÜZDE 13,2 GERİLEDİ İlk el iş yeri satışları 3 bin 444, ikinci el iş yeri satışları 9 bin 823 olarak gerçekleşti Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 oranında azalarak 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5 oranında azalarak 9 bin 823 oldu. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %73,0 oranında artarak 576 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 oranında azalarak 12 bin 691 oldu.