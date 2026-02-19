Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 

AKRAN Zorbalığı ile mücadele konusunda önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Akran Zorbalığı Alt Komisyonu’nun adı, “Akran Nezaketi ve Uyum Komisyonu” olarak değiştirildi.

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında da artık “akran zorbalığı” yerine “akran nezaketi” ifadesi kullanılacak. Akran nezaketi ifadesi ders kitaplarında yer alacak. Komisyon, pilot bölge ilan edilen İstanbul’da 25 okulda akran nezaketi sınıfları açtı. Bu uygulama, Türkiye çapına yayılacak. Videolar çekildi, kısa filmler hazırlandı; akran zorbalığı değil, akran nezaketi ve uyumu popüler hale getirilecek.

Bundan böyle savunmacı bir dil olan “zorbalık” yerine kurucu bir dil olan, “nezaket ve uyum” anlatılacak. Bu sorunla mücadelede kültürel değişim merkezli bir stratejiye geçiliyor. “Zorbalık” sözcüğü sorunu tarif ederken, “nezaket” ise hedefi gösteriyor. Soruna odaklanmak savunma refleksi üretirken, hedefe odaklanmak bir kültür inşası anlamına geliyor. Bu değişiklik sadece basit bir isim değişikliği değil, stratejik bir paradigma değişikliğine işaret ediyor.

Sadece akran zorbalığını konuşmak, bazen istemeden zorbalığı görünür ve normal hale getirebilir. Oysa nezaket, empati, uyum ve dayanışma davranışlarını öne çıkarmak; çocuklara bir ve beraber yaşamayı, empati yapmayı ve saygı duymayı öğretmesi açısından oldukça kritik.

KUTUPLAŞAN VE GERİLEN TOPLUM

Ülkemizde son yıllarda sertleşen ve kutuplaşan bir siyaset, medyadaki gerilim ve şiddet dili, sosyal medyadaki linç kültürü çocukları ve gençleri de ister istemez etkiliyor. Okullar toplumun yansımaları ve aynaları olarak görülüyor. Bu sert dilin normalleştirilmesi için öncelikle kültürel kodlarda ve söylemlerde değişime gitmek gerekiyor. TBMM Alt Komisyonu’nun gerçekleştirdiği bu değişim bu nedenle çok ayrı bir önem taşıyor. Toplumsal dili yumuşatmaya ve yaygınlaştırmaya dönük stratejik bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bu meselenin ders kitaplarına ve literatüre girmesi, projenin kapsamlı ve kalıcı olduğunu da gösteriyor. Bu uygulama ile artık pratikte de şiddet kültürü ve akran zorbalığı konusunda bir adım atılmış olacak. İstanbul’un pilot bölge olarak seçilmesi ve 25 okulda Akran Nezaketi sınıfları açılması çok önemli. İstanbul sosyolojik olarak Türkiye’nin adeta bir yansıması ve laboratuvarı olarak görülebilir. Bu şehirde farklı gelir gruplarında, farklı kültürel, sosyolojik, siyasal eğilimleri iç içe görebiliyorsunuz.