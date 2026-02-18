Vincenzo Montella: Hedefimiz Dünya Kupası

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

DHA'ya verdiği röportajda geçmiş dönemlere kıyasla milli takımın yakaladığı ivmeyi değerlendiren İtalyan teknik adam, “Aslında sonuçlara bakmak gerekirse önemli bir futbolcu grubuna sahip olduğunuzda olur her şey. Çok önemli bir takıma sahibiz. Bunun her seferinde altını çizmek istiyorum. Futbolcularımıza ilk günden beri hoca olarak, ekip olarak, ne yapmamız gerektiğini göstermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar kendilerini hiçbir zaman geride bırakmadılar. Hep en iyisini yapmaya çalıştılar. Biz değerlendirme yaparken futbolcunun kalitesine bakıyoruz ama karakter de çok önemli. Bizim için bu ruhu oluşturmak çok önemliydi. Futbolda her zaman sonuçlar istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama biz elimizden gelen her şeyin en iyisini elde etmeye çalışacağız. Çünkü bu futbolcu topluluğu bunu hak ediyor. Onlarla birlikte olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Hoca olarak en gurur duyduğum anlardan biri futbolcularımız kısa süreliğine olsa dahi milli takıma geldikleri için mutlu oluyorlar. Tekrar buraya geldikleri için mutlu olduklarını görmek gurur veriyor. O yüzden bu takımla devam etmek istiyoruz. Takım ruhuyla beraber” dedi.