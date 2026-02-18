Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Avrupa basını Galatasaray'ı konuşuyor: Galatasaray, Juventus'u rezil etti! - Futbol Haberleri

        Avrupa basını Galatasaray'ı konuşuyor: Galatasaray, Juventus'u rezil etti!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Sarı kırmızılı takımın tarihi zaferi dış basında da yankılandı.

        Giriş: 18.02.2026 - 09:57 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:57
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılıların tarihi galibiyeti hem İtalyan basınında hem de dünya basınında geniş yer buldu.

        İşte dış basında yazılanlar:

        CORRIERE DELLA SERA: CABAL KIRMIZI KART GÖRDÜ VE JUVENTUS ÇÖKTÜ, SON 16 TURU BİR HAYALDEN İBARET KALDI

        "Spalletti'nin takımı, Koopmeiners'in attığı iki golle ilk yarıyı önde tamamladı, ancak daha sonra 10 kişi kalınca ağır bir yenilgi aldı. Bu akşam, Galatasaray'ın cehennemvari ininde, maçtan çok bir mağlubiyetti; ve ilk yarıda Koopmeiners'in iki golüyle kaderi tersine çevirdikten sonra, bir mucize için haykırmaya yetecek kadar kötü bir performanstı."

        LA GAZZETTA DELLO SPORT: JUVE İÇİN TARİHİ BİR HATA: GALATASARAY ONLARI 5-2'LİK SKORLA EZDİ

        "Juventus yine kazanamadı ve İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı. Sonuç olarak, Ali Sami Yen stadyumundaki kaos, yıkıcı sonuç (Galatasaray'a 5-2) ve Juventus'un gelecekteki beklentileriyle kıyaslandığında önemsiz kalıyor. Luciano Spalletti'nin takımı önümüzdeki hafta Galatasaray'ı devirmek ve son 16 turuna çıkmak için neredeyse bir mucizeye ihtiyaç duyacak."

        LA STAMPA: JUVENTUS İKİNCİ YARIDA GALATASARAY KARŞISINDA ÇÖKTÜ, TÜRKİYE'DE KARA BİR GECE

        "Koopmeiners'in iki golünden sonra Türkler geri dönüş yaptı. Cambiaso'nun yerine oyuna giren Cabal iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Rövanş maçı gerçek bir hesaplaşmaya ihtiyaç duyuyor."

        TUTTOSPORT: AVRUPA FELAKETİ: GALATASARAY MAÇI, JUVENTUS İÇİN FELAKET BİR MAÇTI

        "Şampiyonlar Ligi'nde Juventus için acı bir geceydi : İstanbul'da, play-off ilk maçında Galatasaray, Juventus'un ciddi hatalarından faydalanarak 5-2'lik galibiyet elde etti. Maç, ikinci yarıda Cambiaso'nun yerine oyuna giren ve felaket bir performans sergileyen Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle gölgelendi."

        CORRIERE DELLO SPORT: LANG, JUVENTUS'A KARŞI İKİ GOL ATTI, GALATASARAY BEŞ GOL KAYDETTİ VE JUVENTUS BİR DİZİ HATA YAPTI

        "Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Cabal'ın kırmızı kartı ve ikinci yarıdaki birkaç bireysel hata, yenilginin en büyük etkeni oldu."

        SKY SPORT ITALIA: JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI, İSTANBUL'DA ÇÖKTÜ

        "Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juve için kabus gibi bir maç oldu: Galatasaray beş gol attı Torino'da son 16 turuna ulaşmak için gerçek bir başarı gerekecek."

        LA REPUBBLICA: JUVENTUS İSTANBUL'DA ON KİŞİ KALARAK ÇÖKTÜ, GALATASARAY İSE SAHAYI 5-2'LİK SKORLA DOMİNE ETTİ

        "Spalletti'nin takımı Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında ağır bir yenilgi aldı. Koopmeiners'in iki golüyle ilk yarıyı önde kapatmışlardı, ancak Cabal'ın kırmızı kart görmesinin ardından çöktüler."

        SPORT MEDIASET: GALATASARAY, JUVENTUS'U REZİL ETTİ

        "Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında yenildi. Galatasaray, İstanbul'da Noa Lang'ın muhteşem performansıyla 5-2'lik galibiyete ulaştı. Şimdi Torino'da bu sonucu tersine çevirip son 16 turuna yükselmek için büyük bir başarı gerekecek."

        BBC: GALATASARAY, NEFES KESEN İLK MAÇTA JUVENTUS'A BEŞ GOL ATTI

        "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off eşleşmesinin ilk ayağında Juventus'u nefes kesen bir mücadele sonunda geriden gelerek mağlup etmesinin ardından, Torino'ya üç gollük avantajla gidecek."

        TNT SPOR: GALATASARAY, ON KİŞİ KALAN JUVENTUS'U BEŞ YILDIZLI BİR PERFORMANSLA ADETA PERİŞAN ETTİ

        "Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi eleme play-off turunda Juventus'u 5-2 yendi."

        EL PAIS: GABRİEL SARA'NIN GALATASARAY'I JUVENTUS'U DARMADAĞIN ETTİ

        "Muhteşem Brezilyalı'nın önderliğindeki Türk takımı, İstanbul'dan gelen konuk ekibe hiç taviz vermedi (5-2). Galatasaray, Osimhen'in enerjisi, Gabriel Sara'nın etkileyici varlığı ve Yılmaz'ın amansız hücum oyununun Yıldız'ın zekasından daha belirleyici olduğu bir maçta 5-2'lik galibiyete ulaştı."

        BILD: GALATASARAY, JUVE'Yİ DARMADAĞIN ETTİ

        "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unun ilk ayağında Juventus'u domine etti! Türk devi, İtalyan şampiyonuna karşı 5-2'lik bir galibiyet elde ederek, önümüzdeki Çarşamba Torino'da oynanacak rövanş maçı için mükemmel bir başlangıç ​​pozisyonu yakaladı.

        ANSA: İSTANBUL'DAN KIRIK KEMİKLERLE DÖNDÜ

        "Rüya gibi bir ilk yarı, kabus gibi bir ikinci yarı: Juventus İstanbul'dan kırık kemiklerle döndü" dedi.

        L'EQUIPE: GALATASARAY, SON 16 TURUNA DOĞRU GÜÇLÜ BİR ADIM ATTI

        "Maç boyunca enerjik bir performans sergileyen Galatasaray, ikinci yarıda Juventus karşısında oyunu tersine çevirdi. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, bu sayede beş gol birden atarak maçı kazandı. Böylece ev sahibi ekip, ikinci maç öncesinde avantajlı bir konumda bulunuyor."

        FOOT MERCATO: G.SARAY, JUVENTUS'U SAHADAN SİLDİ

        "Galatasaray, Juventus'u ezdi! Yaşlı Kadın 2-1 önde bitirdiği ilk yarıdan sonra dağıldı, Galatasaray rakibini sahadan sildi."

        MARCA: G.SARAY'IN DARBESİ JUVE'Yİ NAKAVT EŞİĞİNE GETİRDİ

        "Galatasaray'ın 5'lik darbesi Juventus'u nakavtın eşiğine getirdi. Harika bir ikinci yarı sonrası G.Saray son 16 kapısını sonuna kadar açtı."

        A BOLA: JUVENTUS, FELAKET YAŞADI

        "Felaket ikinci yarı Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde turun çok uzağına itti. Galatasaray ikinci yarıya 2-1 geri girmesine rağmen 67. dakikada rakibinin 10 kişi kalması sonrası maçı 5-2'lik skorla kazanmayı bildi."

