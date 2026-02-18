Avrupa basını Galatasaray'ı konuşuyor: Galatasaray, Juventus'u rezil etti!

CORRIERE DELLA SERA: CABAL KIRMIZI KART GÖRDÜ VE JUVENTUS ÇÖKTÜ, SON 16 TURU BİR HAYALDEN İBARET KALDI

"Spalletti'nin takımı, Koopmeiners'in attığı iki golle ilk yarıyı önde tamamladı, ancak daha sonra 10 kişi kalınca ağır bir yenilgi aldı. Bu akşam, Galatasaray'ın cehennemvari ininde, maçtan çok bir mağlubiyetti; ve ilk yarıda Koopmeiners'in iki golüyle kaderi tersine çevirdikten sonra, bir mucize için haykırmaya yetecek kadar kötü bir performanstı."