Borsaya gelen yabancı ABD ve Ada'dan

Borsa İstanbul düşen enflasyon ve faiz oranları ile iyileşen makro veriler nedeniyle yerli yatırımcıların ilgisini çekerken yabancı yatırımcıların yatırım ve payı da arttı.

Yabancılar yılbaşından bu yana yaklaşık 2 milyar dolarlık hisse yatırımı yaparken bu tutarın hemen tamamının ABD ve İngiltere'den geldiği anlaşıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu rakamlarına göre henüz şubat ayı sonuçları belli olmasa da ocak sonu itibariyle borsada yabancıların toplam payı yüzde 37.16 oldu. Yabancıların borsadaki toplam varlığı dün itibariyle 3 trilyon 191 milyar liraya ulaştı. Ocak sonunda rakam 3 trilyon 238 milyar liraydı.

GERÇEK YABANCI PAYI YÜZDE 28.59

Ancak bir çok kişinin bildiği gibi borsada QNB Finansbank ve Garanti Bankası paylarının tümünün borsada işlem görmemesine (ana ortakta bulunması) rağmen öyle görünmesi nedeniyle yabancı payı olduğundan yüksek çıkıyor. Bu iki bankayı çıkarıp gerçek sonuca ulaşırsak rakamın gerçekte yüzde 28.59 olduğunu görürüz. Gerçekte yabancı yatırımcının ana ortak olarak değil borsadan hisse alarak elde ettiği hisse miktarı 2 trilyon 193 milyar lira düzeyinde. Yabancıların BİST 30'deki payı ise çok daha yüksek ve giderek de artıyor. Yabancı yatırımcı BİST 30'daki sahiplik oranı yüzde 46.7'den yüzde 48.6'ya çıktı. Yine BİST 30'da yabancı payına BBVA hariç baktığımızda bu payın yüzde 41'den 44'e zıpladığı sonucuna ulaşıyoruz.

REKLAM TOPLANTILARIN ARDINDAN GELEN YATIRIM Ülkeler bazında bakıldığında ise ocak sonu itibariyle ABD'li yatırımcıların borsadaki toplam payının yüzde 7,95'ten yüzde 9,13'e çıktığı görülüyor. Şubat ayının ilk 17 günü veya kalan sürede bu rakamın artmış olması veya artacak olması da çok muhtemel. İngilizler'in payı da toplam içinde yüzde 5.40'ten yüzde 6.21'e ulaştı. Bu iki dev ülkeden gelen yatırımın 12-15 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bu ülkelerde yaptığı ve büyük ilgi gören yatırımcı toplantıları ve özellikle ABD ile siyasi ilişkilerin olumlu yürümesinin ardından gelmesi dikkat çekici. NORVEÇ EMEKLİLİK FONU'NUN PAYI AZALDI MKK rakamlarından ilgi çeken bir başka durum Norveç'in payının azalması ve bu ülkenin Borsa İstanbul'da yatırım yapan ilk 10 ülke sıralamasından düşmesi. Bu durum borsada 98 ayrı hisseye yatırım yapan Norveç Varlık Fonu'nun yatırımlarını azalttığını gösteriyor. Yakın zamanda bu fonun Türkiye'de çalıştığı portföy yönetim şirketi ile sorunlu olduğu ve bu nedenle hisse sattığı haberleri basına yansımıştı. Yabancıların BİST 100 dışındaki paylarını yüzde 4.45'ten yüzde 3.94'e inmiş olması da geniş bir yelpazede hisse alımı yapan Norveç Varlık Fonu'nun hisse satışı yaptığının diğer bir kanıtı. Norveç'in yanı sıra son aylarda borsada Hollanda, İspanya ve Singapur'un yapının da azaldığı anlaşılıyor.