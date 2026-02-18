Canlı
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, internetten tanıştığı ve evine davet ettiği 21 yaşındaki Yunus E.Ç. ile çıkan tartışma sırasında defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışması sonucu yaklaşık 2 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 00:42 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:42
        Antalya'da İlhan Çobanoğlu (26) evinde çıkan tartışmada internetten tanıştığı Yunus E.Ç. (21) tarafından yüzünden ve sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polisin güvenlik kamerası ve saha çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.

        İNTERNETTEN TANIŞIP EVİNE DAVET ETTİ

        Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, iddiaya göre bir süre önce internetten tanıştığı Yunus E.Ç.’yi evine davet etti.

        Akşam saatlerinde bir araya gelen ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Yunus E.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla Çobanoğlu’nu yüzünden ve sırtından bıçakladı. Çobanoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

        ARKADAŞLARI BULDU

        Çobanoğlu’ndan haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Evde hareketsiz halde kanlar içerisinde bulunan Çobanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve apartman çevresinde detaylı çalışma yaptı. Çobanoğlu’nun vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

        2 SAATTE YAKALANDI

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. Yunus E.Ç., olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

