Galatasaray'ın Juventus zaferi HT Spor'da masaya yatırıldı
HT Spor'un usta yorumcuları Mustafa Denizli, Vedat İnceefe ve Oğuz Çetin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus zaferini 'Dakika 90' programında değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti. HT Spor'un usta yorumcuları Mustafa Denizli, Vedat İnceefe ve Oğuz Çetin, sarı-kırmızılıların tarihi galibiyetini 'Dakika 90' programında değerlendirdi.
Mustafa Denizli, galibiyette Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'nın başrol oynadığını belirterek, "Üç farklı bir galibiyet her zaman için avantajdır. Bu akşam iki futbolcudan bahsetmek istiyorum: Biri Gabriel Sara, diğeri Barış Alper Yılmaz. Galatasaray’a müthiş bir enerji kattılar" dedi.
MUSTAFA DENİZLİ: SARA, 'BEN BU TAKIMIN BEYNİYİM' DİYOR
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta sahası Sara'dan övgüyle bahseden Denizli, "Sara bağırıyor; yani şu an itibarıyla “Ben bu takımın beyniyim” diyor. Önde de beyniyim, arka tarafta da beyniyim. Orta sahada da beyniyim; gol de atarım, gol de kurtarırım, diyor. Oyun zekâsı da iyi. Sara, ara transfer gibi bir şey oldu" ifadelerini kullandı.
VEDAT İNCEEFE: JUVENTUS'UN SOL KANADINI ÇÖKERTTİ
Vedat İnceefe ise Barış Alper Yılmaz'ın performansına dikkat çekerek, "Barış Alper Yılmaz faktörünü konuşmak lazım. Juventus’a en büyük zararı veren Barış Alper’di. Juventus’un sol kanadını tamamen çökertti. İki sol beki de cezalı durumda. Takıma dinamizmi katan futbolcu oldu" şeklinde konuştu.
OĞUZ ÇETİN: MUHTEŞEM BİR İKİNCİ YARI İZLEDİK
Oğuz Çetin de ikinci yarıdaki oyunu överek, "Muhteşem bir ikinci yarı izledik. İlk yarıda Juventus ne yaptıysa, ikinci yarıda Galatasaray yaptı. İlk yarı, taktik faul üzerine kurulmuş bir strateji vardı Juventus’ta. Maçın adamı konusunda Sara'ya haksızlık yapmak istemem ama bu işin buraya gelmesinin en önemli sebebi Barış Alper Yılmaz." dedi.