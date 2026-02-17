İstanbul merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonu, Tuzlaspor kulübü'ne uzandı. Kulübün eski başkanı ve yöneticilerinin, bir yasa dışı bahis sitesinin sahibi olduğu ortaya çıktı. Bir futbol takımına da el kondu. O operasyonun detayları Elif Yavuz'un haberinde.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Tuzlaspor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduğu belirlendi. Elde edilen gelirlerin de bazı spor kulüpleri üzerinden aklandığı iddia edildi. Tespitler üzerine polis, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 5 ilde operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Diyarbekirspor ile 3 şirket ve çok sayıda taşınmaza el konuldu.

MASAK raporlarına göre elde edilen kara paranın, spor kulübü hesapları üzerinden farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Diyarbekirspor'un eski başkanı Fevzi İlhanlı ve yöneticilerinin, yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları ve elde ettikleri gelirleri kulüp üzerinden farklı hesaplara aktardıkları tespit edildi.

Öte yandan İlhanlı ailesinin sahibi olduğu Tuzlaspor kulübü içerisinde de hesap hareketlilikleri tespit edildi. Tuzlaspor kulübünün üst düzey idari personeli ile uyuşturucu operasyonu nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Tuzlaspor'un eski başkanı Recep Doğrul arasında olağandışı finansal hareketlik ve tek yönlü kaynağı belirsiz para çıkışı belirlendi.