        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika bahis operasyonu: Bahis parası nasıl aklandı? Papara detayı - Ayrıntılar

        Futbol kulüplerine bahis operasyonu: Bahis parası nasıl aklandı?

        Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken; 3 şirket ile Diyarbekirspor'a, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 işyerine el konuldu. Operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için çevrelerindeki kişiler banka hesaplarını aylık komisyon karşılığında kullandıkları da belirlendi. Anlaştıkları bir kişinin 10 farklı banka hesabını 3 ay boyunca para transferi için kullandıkları ortaya çıktı

        Giriş: 17.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:37
        Bahis parası nasıl aklandı?
        İstanbul merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonu, Tuzlaspor kulübü'ne uzandı. Kulübün eski başkanı ve yöneticilerinin, bir yasa dışı bahis sitesinin sahibi olduğu ortaya çıktı. Bir futbol takımına da el kondu. O operasyonun detayları Elif Yavuz'un haberinde.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Tuzlaspor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduğu belirlendi. Elde edilen gelirlerin de bazı spor kulüpleri üzerinden aklandığı iddia edildi. Tespitler üzerine polis, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 5 ilde operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Diyarbekirspor ile 3 şirket ve çok sayıda taşınmaza el konuldu.

        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu Haberi Görüntüle

        MASAK raporlarına göre elde edilen kara paranın, spor kulübü hesapları üzerinden farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Diyarbekirspor'un eski başkanı Fevzi İlhanlı ve yöneticilerinin, yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları ve elde ettikleri gelirleri kulüp üzerinden farklı hesaplara aktardıkları tespit edildi.

        Öte yandan İlhanlı ailesinin sahibi olduğu Tuzlaspor kulübü içerisinde de hesap hareketlilikleri tespit edildi. Tuzlaspor kulübünün üst düzey idari personeli ile uyuşturucu operasyonu nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Tuzlaspor'un eski başkanı Recep Doğrul arasında olağandışı finansal hareketlik ve tek yönlü kaynağı belirsiz para çıkışı belirlendi.

        PARA TRANSFERLERİNDE PAPARA DETAYI

        Yasadışı bahis operasyonu kapsamında, operasyon düzenlenen ve TMSF’ye devredilen Papara bankacılık sistemi üzerinden 2 bini aşkın hesabın kullanıldığı, bunların doğrudan 429’unun aile ve akraba hesapları olduğu ve bu hesaplar üzerinden para transferi sağlandığı ortaya çıktı.

        "HESAPÇI" KULLANARAK, IBAN KİRALAMIŞLAR

        Şüphelilerin dikkat çekmemek için çevrelerindeki kişiler banka hesaplarını aylık komisyon karşılığında kullandıkları da belirlendi. Anlaştıkları bir kişinin 10 farklı banka hesabını 3 ay boyunca para transferi için kullandıkları ortaya çıktı.

        Soruşturma kapsamında Diyarbekirspor kulübüne el konulurken, şüphelilerden Aykut Sağlam’a ait, Kaltus Bilişim Teknolojileri, Yeliz Tuba Yasa’ya ait Yasa Grup Elektrik Elektronik Alarm Güvenlik şirketlerine el konuldu. Şüpheliler ait 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 işyerine el konuldu.

