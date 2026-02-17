Canlı
        Milot Rashica yeniden doğdu!

        Milot Rashica yeniden doğdu!

        Başakşehir maçında galibiyet golünün asistini yapan Rashica, kanat bölgesindeki forma yarışında performansını artırmayı sürdürdü. Eleştirilere rağmen pes etmeyen Kosovalı futbolcu, El Bilal Toure'nin yokluğunda da en önemli alternatiflerden birisi olacak. Rashica, ara transferde kadroya katılan yeni isimlerle de yakından ilgileniyor.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:01 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:01
        1

        Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek Avrupa yarışında kritik bir galibiyet alırken son golün asistini yapan Milot Rashica, kanat bölgesindeki yarışta performansını artırmayı sürdürdü.

        2

        Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılar, 90+7'de Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı golle kazanırken Avrupa yarışında da çok kritik bir galibiyet aldı.

        Son dakika golünün asistini yapan Milot Rashica da maçın kahramanları arasında yerini aldı.

        34. dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen El Bilal Toure'nin yerine giren Kosovalı futbolcu, performansıyla beğeni topladı.

        3

        TEPKİLER OLSA DA PES ETMEDİ

        Sezonun ilk bölümünde iç saha maçlarında taraftarların tepkisine maruz kalan isimlerden olan Rashica buna karşın küsmezken teknik direktör Sergen Yalçın'ın kanat rotasyonunda yerini aldı.

        4

        Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın aynı anda sakatlandığı süreci iyi değerlendiren Rashica, ligdeki Trabzonspor ve kupadaki Fenerbahçe derbilerinde asist yaparken Rizespor maçında ise galibiyeti getiren golü kaydetti.

        5

        Rashica, El Bilal Toure'nin sakatlandığı süreçte de kanat bölgesindeki en önemli alternatiflerden birisi olacak.

        6

        YENİLERLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

        Rashica, Kristjan Asllani başta olmak üzere ara transferde kadroya katılan isimlerle de yakından ilgileniyor.

        Kosovalı futbolcunun takımdaşlığı teknik heyetin de beğenisini topluyor.

        Rashica'nın ayrıca yardımsever yanını da sık sık gösterdiği, İstanbul'da yardıma muhtaç ailelere yardımlarda bulunduğu öğrenildi.

