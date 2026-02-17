Canlı
        Çin’in insansı robotları Bahar Festivali Galası’nda Kung Fu şovu yaptı

        Çin'in en çok izlenen televizyon programı CCTV Bahar Festivali Galası'nda (Spring Festival Gala), Unitree Robotics, Galbot, Noetix ve MagicLab gibi dört yükselen insansı robot girişimi, nefes kesen performanslarla sahneyi domine etti. Kung fu yapan, akrobatik hareketler sergileyen, kılıç ve sopa sallayan robotlar, çocuk kung fu ustalarıyla kusursuz senkronizasyon içinde hareket ederek Pekin'in insansı robotlar ve geleceğin üretimi konusundaki iddiasını tüm dünyaya haykırdı. Sadece bir yıl içinde kaydedilen muazzam sıçrama, Çin'in küresel robotik yarışında liderliğe oynadığını kanıtladı.

        Giriş: 17.02.2026 - 10:52 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:54
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Son dönemde yapay zeka ve robotik alanındaki hızlı gelişmeler, insanlığı bilim kurgu filmlerinin içine sürüklüyor. İnsansı robotlar (humanoid), yapay zeka destekli “beyin” yazılımları sayesinde giderek daha insan benzeri hareketler sergiliyor. Geçtiğimiz yıl Unitree’nin 16 robotu mendil sallayarak dans ederken izleyicileri büyülemiş, kurucusu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmüştü. Robot Olimpiyatları gibi uluslararası etkinliklerde Çinli robotlar rekorlar kırmaya devam ediyordu. Ancak bu kadar gelişmenin içerisinde bazı koşullarda yetersiz hareket kabiliyetleriyle, koşarken düşmeleriyle de dikkatleri çekiyorlardı. Ancak son bir senede yaşanan ilerleme, karşımıza takla atan, Kung Fu yapan robotları çıkarttı.

        İşte bu ivme, 2026 CCTV Bahar Festivali Galası’nda zirveye ulaştı!

        Dört startup’ın robotları, milyonlarca izleyici önünde kung fu, akrobasi ve senkronize dövüş sanatları performanslarıyla sahneyi ele geçirdi. Bu da yakın zamanda dövüşen, insanlar yerine savaşan, hatta polislik yapan robot hayallerinin gerçek olacağını da bize gösteren en büyük örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

        İNSANSI ROBOTLAR GALA SAHNESİNDE

        Bu yılki galada insansı robotlar açılış skeçlerinden itibaren başroldeydi. Unitree Robotics’in G1 ve H2 modelleri, Henan Tagou Dövüş Sanatları Okulu öğrencileriyle birlikte kılıç, sopa ve nunchaku kullanarak karmaşık dövüş koreografileri sergiledi. Dünyanın ilk tam otonom insansı robot küme kung fu performansı olarak nitelendirilen gösteride robotlar; tek ayak sırt taklaları, parkur hareketleri, 3 metrelik havada taklalar, sarhoş boks (Drunken Fist) ve Airflare gibi yüksek zorlukta figürleri kusursuzca gerçekleştirdi. MagicLab, Noetix ve Galbot modelleri ise komedi skeçlerinde, etkileşimli sahnelerde ve senkronize danslarda yer alarak sesli iletişim, nesne tanıma ve ince motor becerilerini gözler önüne serdi.

        ÇİN’İN ROBOTİK STRATEJİSİNDE DEVLET DESTEĞİ ÖN PLANDA

        CCTV Bahar Festivali Galası, ABD’deki Super Bowl kadar etkili bir platform olarak yıllardır Pekin’in teknoloji hedeflerini sergilemek için kullanılıyor. Uzmanlar, galaya çıkan şirketlerin hükümet siparişleri, yatırımcı ilgisi ve pazar erişimi gibi somut ödüller aldığını vurguluyor. Xi Jinping’in son bir yılda beş robotik girişimciyle görüşmesi, sektörün elektrikli araç ve yarı iletkenlere verilen öneme eşdeğer olduğunu gösteriyor. Bu doğrudan endüstriyel politika ile prime-time şov arasındaki bağ, Çin’i robotik alanında rakipsiz kılıyor.

        PAZARDAKİ HIZLI BÜYÜME

        Geçen yıl küresel insansı robot sevkiyatlarının yüzde 90’ını Çin sağladı. Omdia verilerine göre yaklaşık 13 bin sevkiyatın büyük kısmı Çin’den çıktı. Morgan Stanley, bu yılın satışlarının 28 bine ikiye katlanacağını öngörüyor. Tesla’nın Optimus’u geliştirirken Elon Musk’ın “En büyük rakibim Çinli şirketler olacak” ve “Çin next level bir rakip” açıklamaları boşuna değil. AgiBot ve Unitree gibi oyuncuların bu yıl halka arz planları da sektördeki heyecanı artırıyor.

        AI, TEDARİK ZİNCİRİ VE ÜRETİM

        İnsansı robotlar, Çin’in AI yetkinliği, donanım tedarik zinciri ve “AI+ manufacturing” stratejisini tek bir çatı altında topluyor. Yaşlanan nüfusun yarattığı baskıyı otomasyonla dengelemeyi hedefleyen Pekin, bu teknolojiyi halk ve yetkililer için en “anlaşılır” form olarak görüyor. Erken aşamadaki pazarda dikkat, en değerli kaynak haline geliyor.

