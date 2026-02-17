Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik FLAŞ MESAJLAR: İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama! Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri - Son dakika haberi

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama! Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık görevinde ilk kez Valiler Buluşması'nda konuştu. Çiftçi, bakanlık süreci içerisinde terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye süreci için de "Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uyuşturucu ile mücadele istikbalimizi temin etmenin şartlarından birisidir. Daha kararlı mücadele yürüteceğiz. Organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade söz konusu olacak. Tek bir çocuğumuzu örgütlere kaptırmayacağız. Kumar ve bahiste de tavrımız nettir" dedi.

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiler Buluşmasında konuştu.

        "GAZİ MECLİS'E YAKIŞMADI"

        Bakan Çiftçi, "Türkiye hepimizin ortak vatanı ve gözbebeğidir. Bunun için her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzüntü verici hadiseler Gazi Meclisimize yakışmamıştır. Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren bir dil, sağduyulu bir duruş bizim yol gösterici haritamız olacaktır. Milletimizin beklentileri doğrultusunda 86 milyona hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

        REKLAM

        Mustafa Çiftçi, "30 yıldır İçişleri Bakanlığı'nın bir ferdiyim. Güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden uyuşturucu kartellerine karşı önemli başarılar elde ettik" ifadelerini kullandı.

        UYUŞTURUCU, BAHİS, SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

        Bakan Çiftçi "40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız süreç içindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemizi prangalarından kurtarmak istiyoruz. Kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, hukuk devletinin gereğini uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

        Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Uyuşturucu ile mücadele istikbalimizi temin etmenin şartlarından birisidir. Daha kararlı mücadele yürüteceğiz. Organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade söz konusu olacak. Tek bir çocuğumuzu örgütlere kaptırmayacağız. Kumar ve bahiste de tavrımız nettir."

        1,3 MİLYON SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ

        İçişleri Bakanı Çiftçi, "Ülkemiz cazip bir göç rotasıdır. Dikkat, tedbir ve sürdürülebilir bir politika şarttır. İnancımıza ve kültürümüze halel getirmeyen anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz devam edecektir. 1 milyon 366 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır" bilgisini paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rüya Gibi 11. Bölüm 1. Tanıtım

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı