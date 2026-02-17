Tekstil ve giyimde 300 bin istihdam kaybı

Tekstil ve giyim sektöründe fabrikalar Mısır başta olmak üzere çeşitli ülkelere taşınmaya devam ediyor. Fabrikaların taşınması bu sektörlerdeki istihdamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kayıtlarına dayanarak yayımladığı ücretli çalışan istatistiklerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı aralık ayında 2024 yılı aralık ayına göre 179 bin 898 kişi artarak 15 milyon 763 bin kişi oldu. TÜİK’in söz konusu istatistikleri sadece ücretle çalışanları kapsıyor. Çırak ve stajyerler ile fiili çalışan iş sahibi, ortaklar ve ücretsiz aile işçileri istatistiklere dahil edilmiyor.

Toplam ücretli çalışan sayısındaki söz konusu artışa karşılık, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı 2025 yılında önceki yıla göre 179 bin 410 kişi azalarak 4 milyon 984 bin kişiye geriledi. Sanayi sektöründeki azalmada en büyük pay tekstil ve giyim sektöründe oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ücretli çalışan sayısı 2025’te tekstil sektöründe 47 bin 114 kişi, giyim sektöründe ise 85 bin 480 kişi azadı. Bu sektörlerde ücretle çalışan işçi sayısı sırasıyla 416 bin ve 514 bin kişi oldu.

KAN KAYBI ÜÇ YILDIR SÜRÜYOR Aslında tekstil ve giyim sektöründeki kan kaybı üç yıldan beri devam ediyor. Tekstil sektöründe ücretli çalışan işçi sayısı 2022 yılı aralık ayında 502 bin kişi iken o tarihten beri her yıl azaldı. Üç yıllık dönemde tekstil sektöründe ücretli çalışan sayısındaki azalma 86 bin kişi oldu. Giyim sektöründe 2022 yılında toplam çalışan sayısı 733 bin iken 2023’te 649 bine, 2024’te 600 bine, 2025’te de 514 bine geriledi. Üç yıllık dönemde giyim sektöründe ücretli çalışan sayısı 219 bin kişi azaldı. Bu sayı, sektörde çalışan sayısının yüzde 30 oranında azaldığı anlamına geliyor. Tekstil ve giyim sektöründe üç yıllık dönemde ücretle çalışan sayısı 305 bin kişi azaldı. REKLAM Sanayi sektöründe 2025 yılında ayrıca başka yerde sınıflandırılmamış makine imalatı (12.859), motorlu kara taşıtı imalatı (10.484), deri (8.163), elektrik ve teçhizat (6.772), Plastik (5.449), ana metal sanayii (4.900), kağıt (3.702) sektörlerinde istihdam kaybı oldu. Sanayi sektöründe ücretle çalışan sayısı az sayıda alt sektörde artış kaydetti. Bunlar arasında ilk sırayı gıda imalatı (13.985) aldı. Bu sektörü elektrik, gaz üretim ve dağıtımı (4.657), kömür, linyit dışındaki diğer madencilik ve taş ocakçılığı (2.855), mobilya imalatı (1.028), içecek imalatı (740) izledi.