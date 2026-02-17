Canlı
        Tekstil ve giyimde 300 bin istihdam kaybı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Tekstil ve giyimde 300 bin istihdam kaybı

        Tekstil ve giyim sektöründe fabrikaların yurt dışına taşınması sebebiyle istihdamda yaşanan daralma 2025 yılında da devam etti. İki sektörde çalışan işçi sayısı üç yıl içinde 305 bin kişi azaldı. Tekstil ve giyim sektöründeki istihdam kaybı sanayi sektöründeki toplam çalışan sayısının da azalmasına sebep olurken, inşaat ve hizmetler sektöründe istihdam artıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 17.02.2026 - 07:24 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:24
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Tekstil ve giyim sektöründe fabrikalar Mısır başta olmak üzere çeşitli ülkelere taşınmaya devam ediyor. Fabrikaların taşınması bu sektörlerdeki istihdamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kayıtlarına dayanarak yayımladığı ücretli çalışan istatistiklerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı aralık ayında 2024 yılı aralık ayına göre 179 bin 898 kişi artarak 15 milyon 763 bin kişi oldu. TÜİK’in söz konusu istatistikleri sadece ücretle çalışanları kapsıyor. Çırak ve stajyerler ile fiili çalışan iş sahibi, ortaklar ve ücretsiz aile işçileri istatistiklere dahil edilmiyor.

        Toplam ücretli çalışan sayısındaki söz konusu artışa karşılık, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı 2025 yılında önceki yıla göre 179 bin 410 kişi azalarak 4 milyon 984 bin kişiye geriledi. Sanayi sektöründeki azalmada en büyük pay tekstil ve giyim sektöründe oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ücretli çalışan sayısı 2025’te tekstil sektöründe 47 bin 114 kişi, giyim sektöründe ise 85 bin 480 kişi azadı. Bu sektörlerde ücretle çalışan işçi sayısı sırasıyla 416 bin ve 514 bin kişi oldu.

        KAN KAYBI ÜÇ YILDIR SÜRÜYOR

        Aslında tekstil ve giyim sektöründeki kan kaybı üç yıldan beri devam ediyor. Tekstil sektöründe ücretli çalışan işçi sayısı 2022 yılı aralık ayında 502 bin kişi iken o tarihten beri her yıl azaldı. Üç yıllık dönemde tekstil sektöründe ücretli çalışan sayısındaki azalma 86 bin kişi oldu.

        Giyim sektöründe 2022 yılında toplam çalışan sayısı 733 bin iken 2023’te 649 bine, 2024’te 600 bine, 2025’te de 514 bine geriledi. Üç yıllık dönemde giyim sektöründe ücretli çalışan sayısı 219 bin kişi azaldı. Bu sayı, sektörde çalışan sayısının yüzde 30 oranında azaldığı anlamına geliyor. Tekstil ve giyim sektöründe üç yıllık dönemde ücretle çalışan sayısı 305 bin kişi azaldı.

        Sanayi sektöründe 2025 yılında ayrıca başka yerde sınıflandırılmamış makine imalatı (12.859), motorlu kara taşıtı imalatı (10.484), deri (8.163), elektrik ve teçhizat (6.772), Plastik (5.449), ana metal sanayii (4.900), kağıt (3.702) sektörlerinde istihdam kaybı oldu.

        Sanayi sektöründe ücretle çalışan sayısı az sayıda alt sektörde artış kaydetti. Bunlar arasında ilk sırayı gıda imalatı (13.985) aldı. Bu sektörü elektrik, gaz üretim ve dağıtımı (4.657), kömür, linyit dışındaki diğer madencilik ve taş ocakçılığı (2.855), mobilya imalatı (1.028), içecek imalatı (740) izledi.

        İSTİHDAMI TİCARET VE HİZMETLER İLE İNŞAAT SIRTLADI

        En fazla ücretli çalışanın yer aldığı ticaret ve hizmetler sektöründe 2025 yılında ücretle çalışan sayısı 229 bin 203 kişi artarak 8 milyon 975 bin kişi oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre bakıldığında ise ticaret ve hizmetler sektöründe ücretle çalışan sayısı 2025 yılında 235 bin kişi artarak 9 milyon 108 bin kişiye yükseldi.

        Alt sektörlere bakıldığında, ücretle çalışan sayısının binalar ile ilgili hizmetler (14.106), seyahat acentesi, tur operatörü (9.018), büro yönetimi ve destek faaliyetleri (5.442), bilgi hizmetleri (1.442), sinema televizyon (1.333) gibi sınırlı sayıda sektörde azaldığı görülüyor.

        Buna karşılık yiyecek ve içecek hizmetleri (59.715), perakende ticaret (41.273), kara ve boru hattı taşımacılığı (41.171), mimarlık ve mühendislik faaliyetleri (14.402), gayrimenkul faaliyetleri (13.183), finans ve sigorta faaliyetleri (12.575), konaklama (6.248), bilgisayar programlama (6.463) sektörlerinde ücretli çalışan sayısında önemli artışlar kaydedildi.

        İnşaat sektöründe ücretle çalışan sayısı 2024 yılına göre 128 bin, 2023 yılına göre ise 238 bin kişi arttı. İnşaat sektöründe en fazla istihdam artışı 110 bin kişiyle bina inşaatında olurken, özel inşaat faaliyetlerindeki ücretle çalışan sayısı da 16 bin kişi arttı.

