Gabriel Sara'dan Juventus maçı sözleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Juventus'la karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldızı Gabriel Sara, geleceğiyle ilgili konuştu ve Devler Ligi'nde turu geçmeyi çok istediklerini dile getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Juventus'u ağırlayacak.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, ülkesinin basınından Globo'ya açıklamalarda bulundu.
"EN FORMDA DÖNEMİNDEYİM"
Kendi performansına değinen Sambacı yıldız, "Daha önce de iyi futbol oynuyordum ama gol katkısı konusunda yetersiz kalıyordum. Bu sezon, hem goller hem de sahadaki performansım açısından en iyi form dönemimi yaşadığıma inanıyorum." dedi.
"TURU GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"
Devler Ligi'nde karşılaşacakları Juventus'la ilgili konuşan Sara, "Şampiyonlar Ligi'nde beklentiler her zaman çok yüksek. Juventus çok güçlü bir rakip, üst düzey bir takım olduklarını biliyoruz. Burada Galatasaray'da herkes, taraftarlar, kulüp, bu turu geçmeyi gerçekten çok istiyor. Galatasaray 20 yıl kadar önce Avrupa şampiyonluğunu kazandı, bu yüzden insanlar bir üst tura yükselmeyi ve bu turnuvada tarih yazmaya devam etmeyi hayal ediyor." ifadelerini kullandı.
"SAO PAULO'YA GERİ DÖNECEĞİM"
Geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt veren 26 yaşındaki oyuncu, "Sao Paulo'ya kesinlikle döneceğim. Daha fazlasını başaramadığım için bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bazen kulübü düşündüğümde sabırsızlanıyorum bile, çünkü orada inanılmaz yıllar geçirdim ve daha nice yıllar geçirmek istiyorum. Şu anda aklımda bu yok, ama çok uzak olmayan bir gelecekte odak noktam bu olacak. Daha önce de söylediğim gibi, kariyerimin sonunda koşamaz veya katkıda bulunamaz halde Sao Paulo'ya dönmek istemiyorum. İyi bir zamanda, iyi oynayarak, kulübe değer katarak ve şampiyonluklar kazanarak geri dönmek istiyorum." şeklinde konuştu.
"SAHADA ÇOK FAZLA DEĞİŞKEN VAR"
Son olarak takımın bu yılki performansıyla ilgili Sara, "Günümüz futbolu çok tahmin edilemez çünkü çok fazla değişken var. Maç öncesinde açık görünen şeyler, sahada her zaman geçerli olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nin kendisi de bunu gösterdi. Dünya futbolunun devlerinden Liverpool ile karşılaştık ve son derece zor bir maçı kazanmayı başardık. Öte yandan, favori olarak Union Saint-Gilloise ile karşılaştık ve kaybettik." şeklinde sözlerini noktaladı.