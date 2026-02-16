Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara'dan Juventus maçı sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara'dan Juventus maçı sözleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Juventus'la karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldızı Gabriel Sara, geleceğiyle ilgili konuştu ve Devler Ligi'nde turu geçmeyi çok istediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 21:43 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Juventus'u ağırlayacak.

        2

        Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, ülkesinin basınından Globo'ya açıklamalarda bulundu.

        3

        "EN FORMDA DÖNEMİNDEYİM"

        Kendi performansına değinen Sambacı yıldız, "Daha önce de iyi futbol oynuyordum ama gol katkısı konusunda yetersiz kalıyordum. Bu sezon, hem goller hem de sahadaki performansım açısından en iyi form dönemimi yaşadığıma inanıyorum." dedi.

        4

        "TURU GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"

        Devler Ligi'nde karşılaşacakları Juventus'la ilgili konuşan Sara, "Şampiyonlar Ligi'nde beklentiler her zaman çok yüksek. Juventus çok güçlü bir rakip, üst düzey bir takım olduklarını biliyoruz. Burada Galatasaray'da herkes, taraftarlar, kulüp, bu turu geçmeyi gerçekten çok istiyor. Galatasaray 20 yıl kadar önce Avrupa şampiyonluğunu kazandı, bu yüzden insanlar bir üst tura yükselmeyi ve bu turnuvada tarih yazmaya devam etmeyi hayal ediyor." ifadelerini kullandı.

        5

        "SAO PAULO'YA GERİ DÖNECEĞİM"

        Geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt veren 26 yaşındaki oyuncu, "Sao Paulo'ya kesinlikle döneceğim. Daha fazlasını başaramadığım için bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bazen kulübü düşündüğümde sabırsızlanıyorum bile, çünkü orada inanılmaz yıllar geçirdim ve daha nice yıllar geçirmek istiyorum. Şu anda aklımda bu yok, ama çok uzak olmayan bir gelecekte odak noktam bu olacak. Daha önce de söylediğim gibi, kariyerimin sonunda koşamaz veya katkıda bulunamaz halde Sao Paulo'ya dönmek istemiyorum. İyi bir zamanda, iyi oynayarak, kulübe değer katarak ve şampiyonluklar kazanarak geri dönmek istiyorum." şeklinde konuştu.

        6

        "SAHADA ÇOK FAZLA DEĞİŞKEN VAR"

        Son olarak takımın bu yılki performansıyla ilgili Sara, "Günümüz futbolu çok tahmin edilemez çünkü çok fazla değişken var. Maç öncesinde açık görünen şeyler, sahada her zaman geçerli olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nin kendisi de bunu gösterdi. Dünya futbolunun devlerinden Liverpool ile karşılaştık ve son derece zor bir maçı kazanmayı başardık. Öte yandan, favori olarak Union Saint-Gilloise ile karşılaştık ve kaybettik." şeklinde sözlerini noktaladı.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu