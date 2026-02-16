Canlı
        Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağında göçük | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında 3 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:12
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı.

        Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.

        Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı. Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

