        Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Kollarımızı açarak bekliyoruz!

        Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Kollarımızı açarak bekliyoruz!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçı öncesinde İtalya basınına röportaj verdi. Buruk, yaz döneminde gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 15:24 Güncelleme: 16.02.2026 - 15:24
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Juventus maçı öncesi İtalya basınına konuştu.

        2

        La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren başarılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerinden kadro yapılarına, kariyer planlarından Hakan Çalhanoğlu transferine kadar birçok konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        3

        "AVRUPA'DA KENDİMİZİ KANITLAMAK İSTİYORUZ"

        Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "Ülkemizde yıllarca başarılar elde ettikten sonra Avrupa'da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, Şampiyonlar Ligi gecelerinde çılgına dönüyor ve stadyum bir kazan gibi oluyor!" ifadesini kullandı.

        4

        "KADROYU SEÇMEK HİÇ KOLAY DEĞİL"

        Kadrolarındaki yıldız isimler hakkında ise Buruk, "Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil." şeklinde konuştu.

        5

        "BELKİ BİR GÜN TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İTALYA'YA DÖNERİM"

        İtalya Serie A'yı takip edip etmediği de sorulan Okan Buruk, "Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim." yanıtını verdi.

        6

        "HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KOLLARIMIZI AÇARAK BEKLİYORUZ"

        Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Serie A'daki şampiyonluk yarışı ve yaz transfer döneminde gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili ise, "Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

