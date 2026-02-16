Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Kollarımızı açarak bekliyoruz!

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KOLLARIMIZI AÇARAK BEKLİYORUZ"

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Serie A'daki şampiyonluk yarışı ve yaz transfer döneminde gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili ise, "Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." ifadelerini kullandı.