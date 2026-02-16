Canlı
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 40 yaşındaki Kahraman Dağlı, kayınbiraderi 29 yaşındaki A.G. tarafından, park halindeki otomobiline bindiği sırada silahla vurularak öldürüldü. Kayınbirader A.G.'nin, olay sonrası emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.02.2026 - 14:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:55
        Kahramanmaraş'ta olay, sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi 42. Sokak'ta meydana geldi.

        ARACINA BİNERKEN KURŞUN YAĞMURU

        Edinilen bilgiye göre, evinden çıkan Kahraman Dağlı (40), park halindeki otomobiline bindiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınbiraderi A.G.'nin (29) silahlı saldırısına uğradı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        A.G., yanında getirdiği tabancayla eniştesinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ÇOK SAYIDA MERMİYLE AĞIR YARALANDI

        İHA ve AA'daki habere göre vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan Dağlı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Dağlı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Dağlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KAYINBİRADER POLİSE TESLİM OLDU

        Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kayınbirader A.G.'nin olay sonrası emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

