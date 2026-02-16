İlker Çatak'ın yönettiği, çekimleri geçtiğimiz yıl Almanya'nın Berlin ve Hamburg şehirlerinde gerçekleştirilen 'Sarı Zarflar' filmi, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin Film Ferstivali'nde prömiyerini gerçekleştirdi. Filmin başrol oyuncusu Özgü Namal, festivalde 'en iyi oyuncu performansı' dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi. Ünlü oyuncu, önceki gün festivalde düzenlenen söyleşide soruları yanıtladı.

Özgü Namal, İlker Çatak ve Tansu Biçer

"ZORUNLULUK DEĞİL, TERCİH"

Özgü Namal'a "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusu yöneltildi. Sözlerine soruda düzeltme yaparak başlayan Namal, "Şurada bir düzeltme yapmak lazım; bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır. Ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden. Bir zorunluluk yok burada" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI DEĞİŞTİRMEZDİ

Özgü Namal, daha sonra açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker’in Almanya’ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, ambiyansa çok hâkim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı."