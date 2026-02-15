Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe'de gol yükünü sırtlıyorlar: 61 gol katkısı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de gol yükünü sırtlıyorlar: 61 gol katkısı!

        Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde Talisca, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı yine belirleyici oldu. Üç yıldızın toplam gol katkısı 61'e ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 13:13 Güncelleme: 15.02.2026 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor. Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı lacivertliler, puanını 52’ye yükseltti.

        2

        Fenerbahçe’nin golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio’dan geldi. Üç futbolcunun resmi maçlardaki toplam gol katkısı 61’e ulaştı.

        3

        Talisca, 21 gol ile takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Brezilyalı yıldız, 4 de asist yaptı.

        4

        Kerem Aktürkoğlu ise resmi maçlardaki 9’uncu golünü kaydetti. Milli futbolcu, arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.

        5

        Marco Asensio ise takıma katıldığı günden bu yana Fenerbahçe’nin sahadaki aklı olmayı sürdürüyor. İspanyol futbolcu, Trabzonspor maçında kaydettiği gol ile bu sezon 12’inci kez gol sevinci yaşadı.

        6

        Asensio, 9 asistle de takımın bu alanda en başarılı oyuncusu oldu.

        7

        Fenerbahçe’nin en skorer 3 futbolcusunun toplam gol katkısı 61’e yükseldi. Talisca, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Domenico Tedesco’nun değişmez isimleri arasına girdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        Yangın değil cinayet! Genç kadını katledip bileziklerini çaldılar!
        Yangın değil cinayet! Genç kadını katledip bileziklerini çaldılar!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?