Fenerbahçe'de gol yükünü sırtlıyorlar: 61 gol katkısı!
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde Talisca, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı yine belirleyici oldu. Üç yıldızın toplam gol katkısı 61'e ulaştı.
Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor. Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı lacivertliler, puanını 52’ye yükseltti.
Fenerbahçe’nin golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio’dan geldi. Üç futbolcunun resmi maçlardaki toplam gol katkısı 61’e ulaştı.
Talisca, 21 gol ile takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Brezilyalı yıldız, 4 de asist yaptı.
Kerem Aktürkoğlu ise resmi maçlardaki 9’uncu golünü kaydetti. Milli futbolcu, arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.
Marco Asensio ise takıma katıldığı günden bu yana Fenerbahçe’nin sahadaki aklı olmayı sürdürüyor. İspanyol futbolcu, Trabzonspor maçında kaydettiği gol ile bu sezon 12’inci kez gol sevinci yaşadı.
Asensio, 9 asistle de takımın bu alanda en başarılı oyuncusu oldu.