        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi! | Son dakika haberleri

        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!

        İstanbul'da adeta yazdan kalma bir hava yaşanıyor. Megakentte güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 13:08 Güncelleme: 15.02.2026 - 13:11
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul'da lodosla yükselen sıcaklıklar kent sakinlerine yazdan kalma bir Pazar günü yaşattı. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu. Bebek sahiline akın eden vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkararak eğlenceli bir Pazar günü geçirdi.

        DHA'nın haberine göre şubat ayında lodos sıcaklıklar kent genelinde 21 dereceye kadar çıktı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi.

        Bebek sahili ise gezmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oldu. Kimileri balık tutarken, kimileri ise evcil hayvanlarıyla sahilde yürüyüşe çıktı. Bazı İstanbullular deniz kenarında oturarak güzel havanın keyfini çıkardı.

        "BALIK TUTMAYA GELDİK"

        Balık tutmak için Bebek Sahili'ne gelen Mustafa Atun, "Bugün havayı güzel gördük. Dedik ki boğaza çıkalım balık tutalım. Sabah saat 6.30’da geldim" dedi.Kerem Yıldız ise, "Sabah saat 06.30 gibi balık tutmak için geldim ama balık bugün az. Hava bugün çok güzel her hafta geliyorum" dedi.

        "DENİZE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

        Güzel havanın keyfini çıkaranlardan Mahmut Tuncer ise, "Dinleniyoruz burada gelip deşarj oluyoruz oturuyoruz sürekli geldiğimiz bir yer. Çıkıp dışarıda bir yerde buluşup sohbet ediyoruz. Birazdan arkadaşlarımız gelince hep beraber kahvaltı yapacağız. Sonra da denize girmeyi düşünüyoruz" dedi.

        Okul çıkışı, eski sevgilisi tarafından sırtından vurulan öğretmen yaralandı

        Bursa'da öğretmen Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

