        Haberler Gündem Güncel Otelde yangın faciası! Eşi hayatını kaybetti, kendisi hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Otelde yangın faciası! Eşi hayatını kaybetti, kendisi hastaneye kaldırıldı

        İzmir'de dün bir butik otelde yangın faciası yaşandı. Olayda Emine Ayten adlı kadın yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen eşi Mehmet Ayten hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 13:22 Güncelleme: 15.02.2026 - 13:22
        Otelde yangın faciası!
        İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki otele dün giriş yapan Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) kaldığı odada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilendiği değerlendirilen Emine Ayten Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine, Mehmet Ayten ise İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Emine Ayten, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayten'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 otel çalışanı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Mehmet Ayten'in Manisa'da görevli polis memuru olduğu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Seferihisar'a geldiği belirtildi.

