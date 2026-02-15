Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası

İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda, iki yıl önce hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'in ok kurbağası zehriyle öldürüldüğü öne sürdü.

Bu bilginin çok uluslu bir istihbarat soruşturmasının bulgularına dayandırılarak açıklandığı ifade edildi. İddiada bulunan istihbarat birimleri arasında ABD yer almadı.

Navalny, 2024 Şubat ayında 19 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı uzak bir Arktik hapishanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi defnedilmeden önce vücudundan alınan örnekler güvence altına alınarak iki ülkenin laboratuvarlarına gönderildi.

İstihbarat soruşturmasında, Navalny'in vücudundan alınan örneklerde Güney Amerika'da bulunan zehirli ok kurbağalarından elde edilen bir toksinin bulunduğu ve ölümünün bu madde nedeniyle gerçekleştiği açıklandı.

Navalny'in Rusya tarafından zehirlendiği yönünde kesin bir kanıt bulunmasa da vücudunda tespit edilen spesifik zehir yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Eşi Yulia Navalnaya, eylül ayında yapılan otopsi sırasında vücudunda zehir bulunduğuna dair kanıt olduğunu açıklamıştı.

Yulia, X platformunda yaptığı paylaşımda söz konusu zehrin "felce, solunum durmasına ve acı verici bir ölüme yol açtığını" belirterek şunları yazdı:

"İlk günden beri eşimin zehirlendiğinden emindim ama artık kanıt var: Putin, Aleksey'i kimyasal bir silahla öldürdü. İki yıl boyunca titizlikle çalışan ve gerçeği ortaya çıkaran Avrupa devletlerine minnettarım. Vladimir Putin bir katildir. Tüm suçlarından dolayı hesap vermelidir."

REKLAM

Zehirlenmeyi "barbarca" olarak nitelendiren İngiltere, Rusya'yı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) şikayet edeceğini ve bunun Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni (CWC) açıkça ihlal ettiğini bildirdi