        Haberler Dünya Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası | Dış Haberler

        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası

        Rusya'da bulunduğu hapishanede iki yıl önce hayatını kaybeden Rus muhalif Navalny'in kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddia edildi.

        Giriş: 15.02.2026 - 10:09 Güncelleme: 15.02.2026 - 10:09
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda, iki yıl önce hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'in ok kurbağası zehriyle öldürüldüğü öne sürdü.

        Bu bilginin çok uluslu bir istihbarat soruşturmasının bulgularına dayandırılarak açıklandığı ifade edildi. İddiada bulunan istihbarat birimleri arasında ABD yer almadı.

        Navalny, 2024 Şubat ayında 19 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı uzak bir Arktik hapishanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi defnedilmeden önce vücudundan alınan örnekler güvence altına alınarak iki ülkenin laboratuvarlarına gönderildi.

        İstihbarat soruşturmasında, Navalny'in vücudundan alınan örneklerde Güney Amerika'da bulunan zehirli ok kurbağalarından elde edilen bir toksinin bulunduğu ve ölümünün bu madde nedeniyle gerçekleştiği açıklandı.

        "İLK GÜNDEN BERİ EŞİMİN ZEHİRLENDİĞİNDEN EMİNDİM"

        Navalny'in Rusya tarafından zehirlendiği yönünde kesin bir kanıt bulunmasa da vücudunda tespit edilen spesifik zehir yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Eşi Yulia Navalnaya, eylül ayında yapılan otopsi sırasında vücudunda zehir bulunduğuna dair kanıt olduğunu açıklamıştı.

        Yulia, X platformunda yaptığı paylaşımda söz konusu zehrin "felce, solunum durmasına ve acı verici bir ölüme yol açtığını" belirterek şunları yazdı:

        "İlk günden beri eşimin zehirlendiğinden emindim ama artık kanıt var: Putin, Aleksey'i kimyasal bir silahla öldürdü. İki yıl boyunca titizlikle çalışan ve gerçeği ortaya çıkaran Avrupa devletlerine minnettarım. Vladimir Putin bir katildir. Tüm suçlarından dolayı hesap vermelidir."

        Zehirlenmeyi "barbarca" olarak nitelendiren İngiltere, Rusya'yı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) şikayet edeceğini ve bunun Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni (CWC) açıkça ihlal ettiğini bildirdi

        Navalny'in ölümü

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny'in cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

        Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

