        Su dolu çukura düşen çocuk öldü

        Su dolu çukura düşen çocuk öldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı boş arazideki 1,5 metre derinliğinde su dolu çukura düşen Suriye uyruklu kimliği tespit edilemeyen çocuk, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 00:56 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:56
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi’nde meydana geldi.

        Arkadaşlarıyla boş arazide oynayan kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu çocuk, yağmur nedeniyle su biriken 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çocuğun düştüğünü fark edip, kurtarmak isteyen vatandaşlar, suyun içine girdi.

        Çocuğu sudan çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.

        Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çocuğun kimliği, otopsi ve soruşturmayla belli olacak.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Fotoğraf: DHA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
