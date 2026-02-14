Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi’nde meydana geldi.

ESKİ SEVGİLİ SIRTINDAN VURDU

DHA'daki habere göre özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ÖĞRETMEN TEDAVİYE ALINDI

Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.