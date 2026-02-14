Canlı
        Bursa haberleri: Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!

        Bursa'da, 29 yaşındaki öğretmen Gizem N., okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. belinden yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 07:52 Güncelleme: 14.02.2026 - 07:52
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi’nde meydana geldi.

        ESKİ SEVGİLİ SIRTINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

        SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALI ÖĞRETMEN TEDAVİYE ALINDI

        Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        POLİS SALDIRGANI ARIYOR

        Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
