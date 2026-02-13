Canlı
        Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama

        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama

        Bursa merkezli 4 ildeki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 84'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 22:55 Güncelleme: 13.02.2026 - 22:55
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan operasyonlar kapsamında yapılan 176 ara yakalamada, 229 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yaptığı tespit edilen 103 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        1 HELİKOPTER, 3 İHA, 1000 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 10 Şubat’ta Bursa’da 81, Bolu’da 1, Artvin’de 1 ve Edirne’de 1 olmak üzere 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 Helikopter, 3 İHA, 12 narkotik köpeği, 170 ekip, 8 Özel Harekat unsuru, 100 Çevik Kuvvet polisi olmak üzere 1000 personelle düzenlenen operasyonda 102 şüpheli yakalandı.

        Termal kamerayla da görüntülenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 561 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 418 gram metamfetamin, 1 kilo 545 gram esrar, 16 adet uyuşturucu hap, 38 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 3 tabanca, 486 adet fişek ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

        1 FİRARİ ARANIYOR

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 84’ü tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Fotoğraf: DHA

        Osmaniye'de Süleyman mührü ve Tevrat içeren tarihi yazıt ele geçirildi

        OSMANİYE'de 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri 1 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

