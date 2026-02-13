Canlı
        Anasayfa Video 13 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 13 Şubat 2026 - 17:01 Güncelleme: 13 Şubat 2026 - 17:04

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Saldırı amacıyla araçtan inene 180 bin lira idari para cezası uygulanacak

        * Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon beklentisi 23,23'ten 24,11'e yükseldi, dolar tahmini 51,17 TL'den 51,09 TL'ye düştü 

        * Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkeyi ABD'nin yönettiği iddialarını yalanlayarak "Venezuela Cumhuriyeti'nin başında Anayasa'nın açıkça belirttiği şekilde ben bulunuyorum" dedi

        * UEFA, 2024/2025 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara dağıtılan para miktarını açıkladı. Türk ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gelirleri de belli oldu

        * Cem Yılmaz, Levent'te elektrikli bisikletiyle objektiflere yansıdı. Kask takmadığı görülen ünlü komedyen, can güvenliğini hiçe saydı

