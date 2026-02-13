Canlı
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi

        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapmaları gerektiğini ifade ederken, anlaşmaya varılamaması durumunda ikinci evreye geçeceklerini ve bunun İran için sert olacağını belirtmişti. ABD basını ise, ikinci bir uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılacağını bildirdi.

        Giriş: 13.02.2026 - 18:24 Güncelleme: 13.02.2026 - 18:55
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD medyasında çıkan haberlere göre Washington yönetimi, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin gönderilmesi emrini verdi.

        Fox News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiğini belirtildi.

        Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarıldı. CBS News'e konuşan 3 ABD'li yetkili de USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etti.

        ABD News ise uçak gemisinin ve destek gemilerinin mürettebatına perşembe günü Orta Doğu'ya yapılacak yeni görevlendirme hakkında bilgi verildiğini aktardı.

        ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 güdümlü füze destroyerini iki haftadan uzun bir süre önce Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.

