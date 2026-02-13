12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
Osmaniye'de, 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde bir yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri, 1 milyon dolara (43 milyon 800 bin TL) satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı. Eser, müzeye teslim edildi
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, bir tarihi eserin Malatya’dan Osmaniye’ye satılmak üzere getirileceği bilgisine ulaştı.
12. YÜZYILA AİT SÜLEYMAN MÜHÜRLÜ YAZIT
DHA'daki habere göre operasyon düzenleyen ekipler, 12’nci yüzyıla ait olduğu belirtilen üzerinde Süleyman mührü (Davut Yıldızı) ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirdi.
1 MİLYON DOLAR İSTEMİŞLER
Tarihi eseri yaklaşık 1 milyon dolara satmak isteyen İ.L. (52), H.P. (31) ve E.D. (66) gözaltına alındı.
ESER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.