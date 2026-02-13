12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar! Osmaniye'de, 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde bir yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri, 1 milyon dolara (43 milyon 800 bin TL) satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı. Eser, müzeye teslim edildi

Giriş: 13.02.2026 - 15:15 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:17

