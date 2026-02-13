Canlı
Habertürk
Habertürk
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan tarifelerde geri adım planı

        Financial Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan bazı gümrük vergilerini azaltmayı planlıyor

        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 08:35 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:35
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde onay oranlarını düşüren ekonomik sorunlarla mücadele ederken, çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan bazı gümrük vergilerini azaltmayı planlıyor.

        ABD Başkanı geçen yaz çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulamıştı ve bu vergileri çamaşır makineleri ve fırınlar da dahil olmak üzere bu metallerden üretilen bir dizi ürüne kadar genişletmişti. Ancak Financial Times'ın haberine göre, Trump yönetimi şu anda vergilerden etkilenen ürünlerin listesini gözden geçiriyor ve bazı ürünleri muaf tutmayı, listelerin genişletilmesini durdurmayı ve bunun yerine belirli mallara yönelik daha hedefli ulusal güvenlik soruşturmaları başlatmayı planlıyor.

        Trump'ın gümrük vergisi adımı, ABD gümrük vergilerini İkinci Dünya Savaşı öncesinden bu yana en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Bu ay yayınlanan Pew Araştırma Merkezi anketine göre, ABD'lilerin yüzde 70'inden fazlası ekonomik koşulları orta veya kötü olarak değerlendiriyor. Amerikalıların yaklaşık yüzde 52'si ise Trump'ın ekonomi politikalarının koşulları daha da kötüleştirdiğini düşünüyor.

        Trump yönetimi, Amerikalılar için market fiyatlarındaki enflasyonu dizginlemek amacıyla popüler gıda ürünlerine yönelik bazı istisnalar getirmişti. Ayrıca, Pekin'in kendi gümrük vergileriyle karşılık vermesinin ardından Çin ile olan ticaret savaşında ateşkes ilan etmişti. Trump'ın ikinci döneminde uygulamaya koyduğu ilk vergilerden olan çelik ve alüminyum tarifelerinde yumuşama hamlesi, ekonomistlerin bu vergilerin Amerikalılar tarafından ödendiğini ve başkanın yabancı şirketlerin yükü üstleneceği iddiasını çürüttüğünü söylemesiyle aynı zamana denk geliyor.

        Uzmanlara göre Kasım ayındaki ara seçimlerde, Cumhuriyetçi vekillerinin birçoğu, küçük işletmeler ve tüketiciler üzerindeki gümrük vergilerinin etkisine ilişkin endişeler nedeniyle kendi eyaletlerinde zorlu seçim mücadeleleriyle karşı karşıya kalacak.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

