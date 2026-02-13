ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde onay oranlarını düşüren ekonomik sorunlarla mücadele ederken, çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan bazı gümrük vergilerini azaltmayı planlıyor.

ABD Başkanı geçen yaz çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulamıştı ve bu vergileri çamaşır makineleri ve fırınlar da dahil olmak üzere bu metallerden üretilen bir dizi ürüne kadar genişletmişti. Ancak Financial Times'ın haberine göre, Trump yönetimi şu anda vergilerden etkilenen ürünlerin listesini gözden geçiriyor ve bazı ürünleri muaf tutmayı, listelerin genişletilmesini durdurmayı ve bunun yerine belirli mallara yönelik daha hedefli ulusal güvenlik soruşturmaları başlatmayı planlıyor.

REKLAM

Trump'ın gümrük vergisi adımı, ABD gümrük vergilerini İkinci Dünya Savaşı öncesinden bu yana en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Bu ay yayınlanan Pew Araştırma Merkezi anketine göre, ABD'lilerin yüzde 70'inden fazlası ekonomik koşulları orta veya kötü olarak değerlendiriyor. Amerikalıların yaklaşık yüzde 52'si ise Trump'ın ekonomi politikalarının koşulları daha da kötüleştirdiğini düşünüyor.