        Denizli haberleri: Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!

        Denizli'de, emekli polis memuru 64 yaşındaki Mustafa Çavlı, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi 60 yaşındaki Muzaffer Çavlı'yı silahla göğsünden vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan Çavlı kurtarılamazken, ağabeyi 2 kilometre uzakta hayatına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 07:56 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:56
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Denizli'de olay, Güney ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlalarının yer aldığı Üçkuyular mevkiinde emekli polis memuru Mustafa Çavlı (64) ile kardeşi Muzaffer Çavlı (60) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

        Emekli polis memuru Mustafa Çavlı.
        Emekli polis memuru Mustafa Çavlı.

        KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Mustafa Çavlı, tabancayla kardeşi Muzaffer Çavlı'yı göğsünden vurup, kaçtı.

        Öldürülen Muzaffer Çavlı.
        Öldürülen Muzaffer Çavlı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muzaffer Çavlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muzaffer Çavlı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        AĞABEYİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mustafa Çavlı'yı olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir arazide kanlar içinde yerde yatarken buldu.

        AYNI SİLAHLA CANINA KIYMIŞ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mustafa Çavlı'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede Çavlı'nın aynı tabancayla intihar ettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Mustafa Çavlı'nın cenazesi otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
