Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü? İzmir’de “yağmur bombası” tartışması yeniden gündemde | Son dakika haberleri

        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü? İzmir’de “yağmur bombası” tartışması yeniden gündemde

        Kurak geçen ayların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halk arasında "yağmur bombası" olarak bilinen bulut tohumlama için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Peki bilim ne diyor, riskler neler?

        Giriş: 12.02.2026 - 14:52 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaz aylarında planlı su kesintisine gitmek zorunda kalınan İzmir'deki kuraklığa çare olarak bulut tohumlama yöntemini gündeme getirdi. Başkan Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurulduğunu açıkladı ve tartışma da burada başladı. Peki "yağmur bombası" olarak bilinen bulut tohumlama nedir? Riskleri neler? Bilimsel araştırmalar ne söylüyor? Haberturk.com'dan Helin Genç'in haberi...

        UYGUN BULUT YOKSA SONUÇ DA YOK

        Kuraklığa çare arayanlar için bulut tohumlama, kulağa umut verici geliyor, ama yöntem hem ekonomik değil hem de kritik bir şartı var: Uygun bulut yoksa sonuç da yok.

        Öncelikle uygun bulut olmalı, yukarı seviye rüzgarları istenen açılarla esmeli ve çok şiddetli de esmemeli, sıcaklıklar farklı katmanlarda müsait olmalı... gibi ön koşullar gerekli. Ve bu uygun koşullarla çok sık karşılaşılmıyor.

        DAHA ÖNCE DENENDİ: BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

        ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, tohumlamanın ardından ek yağış oranının yüzde 0 ila yüzde 20 aralığında olduğunu; ancak etkisini ölçmenin zor olduğunu 2024 yılında raporladı. Avustralya'da tohumlamanın ardından yüzde 3 ila yüzde 14 oranında daha fazla kar yağdı ancak bu rakam beklentilerin altında kaldı. Birçok kaynakta Hindistan, Çin, Amerika ve Avustralya denemelerinden istenen başarının elde edilemediği raporlandı.

        BULUT TOHUMLAMA NEDİR?

        Halk arasında "yağmur bombası" olarak bilinen bulut tohumlama; uçak ya da yerden roketlerle gümüş iyodür, tuz parçacıkları ve kuru buzun bulutlara saçılıp yağışı tetikleme girişimine deniliyor.

        REKLAM
        Bulut tohumlama (Görsel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden alınmıştır)
        Bulut tohumlama (Görsel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden alınmıştır)
        REKLAM

        BULUT TOHUMLAMANIN RİSKLERİ NELER?

        Üstelik riskleri var... Gümüş iyodür kalıntıları su havzalarında kirlilik endişesi yaratıyor. Ve yağışın nereye düşeceğini kontrol edemiyorsunuz; bir yerde fayda sağlarken, başka yerde sel riskini artırabilirsiniz. Ya da yağış baraj yerine, suyu biriktirmeyen geçirimsiz yüzeylere yani bina ve asfalt örtüsüne de düşebilir.

        Bir de işin adalet boyutu var... Bir bölgeye “çekilen” yağışın, normalde başka bir havzada düşecek yağışı azaltabileceği yönünde etik ve hukuki tartışmalar sürüyor.

        PEKİ NE YAPMALI?

        Uzmanlar kalıcı çözümleri öne çıkarıyor: Yağmur suyu hasadı, atık su geri kazanımı, şebekede kayıp-kaçakların azaltılması gibi.

        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü? Haberi Görüntüle

        Konuyla ilgili görüşünü sorduğumuz Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "bulut tohumlama ile yağış %15-20 bile artsa (örneğin Ankara’nın çok ihtiyacı var) bu, 20 mm yağışın 24 mm olmasına yardımcı olur en çok. O 4 mm de istediğimiz yere düşerse... Ancak baraj yerine suyu biriktirmeyen geçirimsiz yüzeylere yani bina ve asfalt örtüsüne de düşebilir. Tarımda da benzer şekilde, yukarı atmosferdeki rüzgarları kontrol edemedikten sonra -ki açık atmosferde bu hala imkansız, gidip dağa taşa da yağabilir arazi yerine. Altyapı ve yağmur suyu hasadı yapmamak ile biz zaten düşecek 20 mm suyun ancak 2-3 mm’sini (metrekareye 2-3 mm) kullanabiliyoruz. Arada dağlar kadar fark varken, kayıplar ve kaçaklar %20 ila %60 gibi inanılmaz oranlardayken yağmur tohumlama ile daha çok su istemek…" dedi.

        Yağmur suyu hasadı ve atık su geri kazanımı (Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur)
        Yağmur suyu hasadı ve atık su geri kazanımı (Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur)

        Ne dersiniz? Sizce bulut tohumlama denenmeye değer mi, yoksa riskli bir teknolojik yama mı?

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Arslan'ın hayatını neden kaybettiğine ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Arslan, son dönemde 'Ruki Çingene Boksör' adlı tiyatro oyunu için sahneye çıkıyordu. 

        #bulut tohumlama
        #yağmur bombası
        #izmir kuraklık
        #yağmur suyu hasadı
        #helin genç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı