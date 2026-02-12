Kasapta elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı!

Polis kavga ihbarına gitti banyoda cesetle karşılaştı: 3 gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis banyonda 24 yaşındaki bir şahsın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili ölen şahsın ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. (İHA)