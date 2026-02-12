Canlı
        Kasapta elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı! | Son dakika haberleri

        Kasapta elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı!

        Tekirdağ'da feci bir kaza yaşandı. Olayda E.G. adlı kadın, çalıştığı kasapta elini kıyma makinesine kaptırdı. Ekiplerin çalışmasında ise kadının eli makineden çıkarılamadı. Bunun üzerine E.G., kıyma makinesi ile birlikte hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 16:35 Güncelleme: 12.02.2026 - 16:35
        Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı!
        Tekirdağ'da çalıştığı kasapta elini kıyma makinesine kaptıran E.G. adlı kadın yaralandı. E.G., kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürüldü.

        DHA'nın haberine göre feci olay, saat 14.30 sıralarında, Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi.

        ELİ MAKİNEDEN ÇIKARILAMADI

        Kasap dükkanında çalışan E.G. adlı kadın, kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Kasaptaki çalışanların müdahale etmesine rağmen, E.G.'nin eli makineden çıkarılamadı.

        Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbarla iş yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında da E.G.'nin eli kurtarılamadı.

        Bunun üzerine E.G., kıyma makinesi ile birlikte sedyede ambulansa alınıp Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. E.G.'nin tedavisi sürüyor.

        Polis kavga ihbarına gitti banyoda cesetle karşılaştı: 3 gözaltı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis banyonda 24 yaşındaki bir şahsın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili ölen şahsın ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. (İHA)

