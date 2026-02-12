Canlı
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma - Enerji Haberleri

        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma

        Türkiye Petrolleri (TPAO) ile İngiliz enerji devi BP, petrol ve doğalgaz alanında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "En temel öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği. Başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta iş birliğine bakıyoruz" dedi

        Giriş: 12.02.2026 - 13:43 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:43
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        TPAO, 8 Ocak'ta Exxonmobil ve 5 Şubat'ta da Chevron ile yaptığı anlaşmaların ardından petrol ve doğalgaz aramaları konusunda geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. TPAO ile İngiliz enerji şirketi BP, petrol ve doğalgaz alanında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

        Mutabakat zaptına, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Uluslararası Petrol ve doğalgaz İş Geliştirme Başkanı Andrew McAuslan imza koydu.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği mutabakat zaptı, petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi, arama potansiyeli bulunan alanların değerlendirilmesi ile petrol ihracat kapasitesi ve doğalgaz taşıma altyapısı konularında, uluslararası ve bölgesel düzeyde iş birliği yapılmasına yönelik bir çerçeve ortaya koyuyor.

        Üretimi Artırma Hedefi

        Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2028'de TPAO'nun yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline geleceğine işaret eden Bakan Bayraktar, söz konusu üretimi 1 milyon varile çıkarmak hedefiyle bu adımları attıklarını söyledi.

        Türkiye Petrolleri ile BP'nin daha önce de iş birliği yaptığı projeler olduğunu anımsatan Bayraktar, bugün imzalanan mutabakat zaptıyla bu iş birliğini farklı sahalara ve farklı ülkelere götürmek istediklerini kaydetti. Bakan Bayraktar, "Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği. Özellikle, başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta iş birliğine bakıyoruz. Yine ortak konularımızdan bir tanesi Libya. Libya'da iş birliğini düşünüyoruz. Orta Asya'da Kazakistan ve Azerbaycan'da farklı projeler noktasında da bu iş birliklerini değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu yıl içerisinde bunlarla ilgili somut gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşırız." dedi.

        Yeni Anlaşma Yolda

        Gelecek hafta bir anlaşma daha imzalayacaklarını da ifade eden Bayraktar, "Diğeri daha farklı bir anlaşma; daha somut ve net, yeri ve ülkesi belli bir ortaklık yapacağız. Onu da önümüzdeki hafta imzalamayı planlıyoruz." diye konuştu.

        TPAO'nun dün Libya'da düzenlenen ihalede biri denizde biri de karada olmak üzere iki blokta ruhsat alma hakkı kazandığını anımsatan Bakan Bayraktar, "Libya yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir uluslararası ihaleye çıktı. İki blokta teklif vermiştik, o iki blokta da bu ruhsatı almaya hak kazandık. Bu sefer İspanyol ortağımız Repsol ile birlikte doğalgaz ve petrol arayacağız. Türkiye Petrolleri, bu sahalarda hem karada hem denizde yüzde 40 ortak olacak. Denizdeki sahada ortaklarımızdan bir tanesi de Macar MOL şirketi. Onlarla da önemli bir stratejik iş birliğimiz var. ‘Dışarıda büyüme stratejimizin' gereği olarak adımları ilerletiyoruz. Bu hedefi, önümüzdeki süreçte daha güçlü bir şekilde geliştireceğimiz projelerle yakalayacağız." değerlendirmesini yaptı.

