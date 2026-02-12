Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma

TPAO, 8 Ocak'ta Exxonmobil ve 5 Şubat'ta da Chevron ile yaptığı anlaşmaların ardından petrol ve doğalgaz aramaları konusunda geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. TPAO ile İngiliz enerji şirketi BP, petrol ve doğalgaz alanında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptına, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Uluslararası Petrol ve doğalgaz İş Geliştirme Başkanı Andrew McAuslan imza koydu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği mutabakat zaptı, petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi, arama potansiyeli bulunan alanların değerlendirilmesi ile petrol ihracat kapasitesi ve doğalgaz taşıma altyapısı konularında, uluslararası ve bölgesel düzeyde iş birliği yapılmasına yönelik bir çerçeve ortaya koyuyor.

REKLAM

Üretimi Artırma Hedefi

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2028'de TPAO'nun yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline geleceğine işaret eden Bakan Bayraktar, söz konusu üretimi 1 milyon varile çıkarmak hedefiyle bu adımları attıklarını söyledi.

Türkiye Petrolleri ile BP'nin daha önce de iş birliği yaptığı projeler olduğunu anımsatan Bayraktar, bugün imzalanan mutabakat zaptıyla bu iş birliğini farklı sahalara ve farklı ülkelere götürmek istediklerini kaydetti. Bakan Bayraktar, "Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği. Özellikle, başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta iş birliğine bakıyoruz. Yine ortak konularımızdan bir tanesi Libya. Libya'da iş birliğini düşünüyoruz. Orta Asya'da Kazakistan ve Azerbaycan'da farklı projeler noktasında da bu iş birliklerini değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu yıl içerisinde bunlarla ilgili somut gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşırız." dedi.