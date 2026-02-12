Canlı
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras | SON DAKİKA HABERİ

        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!

        Denizli ve Kütahya'da, iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada emekli polis memuru 64 yaşındaki Mustafa Çavlı kardeşi 60 yaşındaki Muzaffer Çavlı'yı öldürüp kaçtı. İkinci olayda ise 53 yaşındaki İbrahim Güneç, tarla paylaşımı tartışmasında kardeşi 49 yaşındaki Nurullah Güneç'i öldürdü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:10
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Denizli'nin Güney ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Çavlı (64) ile kardeşi Muzaffer Çavlı (60) arasında Üçkuyular Mahallesi'ndeki arazide miras nedeniyle tartışma çıktı.

        EMEKLİ POLİS VURUP KAÇTI

        AA ve İHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda kardeşine tabancayla ateş eden emekli polis Mustafa Çavlı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Güney Ziraat Odası Genel Sekreteri olduğu öğrenilen Muzaffer Çavlı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        KATİL AĞABEY ARANIYOR

        Jandarma ekipleri, emekli polis olduğu belirtilen Mustafa Çavlı'yı yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

        İKİNCİ OLAY KÜTAHYA'DA

        Kütahya'nın Simav ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Demirci beldesi Öreyler Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Güneç (53) ile kardeşi Nurullah Güneç (49), Eskideğirmen mevkiinde miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

        KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI

        AA'nın haberine göre; tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Güneç olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi Nurullah Güneç ise ayağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

        KARDEŞ ÖLDÜ AĞABEY HASTANEDE

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurullah Güneç, sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Güneç'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

        TARLA PAYLAŞIMI KAVGASI

        Miras kalan tarlanın paylaşımından dolayı iki kardeş arasında husumet olduğu iddia edildi.

