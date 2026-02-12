Gümrük engelini aşan Temu Türkiye'ye geri döndü: ithalatçı şirket kurdu

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı'nda

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Mihalgazi Belediye başkanımız Zeynep Güneş'e saldırıyı lanetliyorum. Zeynep başkanımız Ana... Daha Fazla Göster Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Mihalgazi Belediye başkanımız Zeynep Güneş'e saldırıyı lanetliyorum. Zeynep başkanımız Anadolu kadınının asaletini gösteriyor. Millete tepeden bakanlara mücadelemiz sürecek. Baskılara göz yummayacağız" dedi Daha Az Göster