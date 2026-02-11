Canlı
        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:57
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak 45 yaşında hayatını kaybetti.

        Son olarak 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve, sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın ölümüne neden olan rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

        KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

        Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, 1998'de başladığı oyunculuk kariyerinde; 'Daire', 'Yurt', 'Teslimiyet' adlı sinema filmlerinde ve 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel' ve 'Bir Deli Rüzgar', 'Ezel', 'Hayat Bazen tatlıdır', 'Yer Gök Aşk' adlı TV dizilerinde rol aldı.

        Kanbolat Görkem Arslan, 'Hayat Bazen Tatlıdır' da Birce Akalay ile rol aldı.
        Kanbolat Görkem Arslan, 'Hayat Bazen Tatlıdır' da Birce Akalay ile rol aldı.
