Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, 1998'de başladığı oyunculuk kariyerinde; 'Daire', 'Yurt', 'Teslimiyet' adlı sinema filmlerinde ve 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel' ve 'Bir Deli Rüzgar', 'Ezel', 'Hayat Bazen tatlıdır', 'Yer Gök Aşk' adlı TV dizilerinde rol aldı.Kanbolat Görkem Arslan, 'Hayat Bazen Tatlıdır' da Birce Akalay ile rol aldı.
Son olarak 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve, sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın ölümüne neden olan rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.