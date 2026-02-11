Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!

        İstanbul Eyüpsultan'da, 4 saldırgandan 1'i arabada beklerken, 3'ü soygun için bir kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcuyla saldırganlar arasında arbede çıktı. Saldırganların kaçarken açtığı ateşte kuyumcu Mustafa K., omzundan vuruldu. 4 şüpheli, geldikleri araçla kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:28 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, saat 11.30 sıralarında, Eyüpsultan'da Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. 4 şüpheli silahlı soygun girişiminde bulundu.

        3 SOYGUNCU İÇERİ GİRDİ

        DHA'daki habere göre kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi. Kuyumcu Mustafa K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı.

        KUYUMCU OMZUNDAN VURULDU

        Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine Mustafa K. omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Yaralı Mustafa K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mustafa K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        "YARALININ BİLİNCİ YERİNDEYDİ"

        Görgü tanıklarından Abdullah Aksoy, "Biz çalışıyorduk Bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda yandaki komşumuz olan kuyumcuya soygun için girmişler. Karşılık verince de ateş etmişler. Yaralanma olayı olmuş. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk yardım etmeye çalıştık ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Birisi arabaya binerken arkasından gördüm tanımıyorum kendisini. Araba hızlı şekilde gitti" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'e gezmeye gitti feci kazada en yakın arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti

        Bilecik'te arkadaşları ile Mardin'e geziye giden ve feci kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ayşenur Kutukçu gözyaşları arasında toprağa verildi. (IHA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi