        Faik Bingöl'ün kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!

        İstanbul'da, kayıp ihbarı Arnavutköy'de işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Bağcılar'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki Faik Bingöl'ün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bingöl'ün katili emlakçı Özkan V. çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 09:44 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:44
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        İstanbul'da edinilen bilgilere göre, Bağcılar ilçesinde ikamet eden Faik Bingöl (38) için 9 Şubat'ta yakınları tarafından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yapıldı.

        ARSA ALMAK İÇİN EMLAKÇIYLA GÖRÜŞMÜŞ

        İHA'daki habere göre bunun üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Faik Bingöl'ün Arnavutköy Balaban Mahallesi'nde bir arsa satın almak için Özkan V. (39) isimli emlakçıyla irtibat kurduğu tespit edildi.

        Emlakçı Özkan V., tutuklandı.
        Emlakçı Özkan V., tutuklandı.

        ARAZİ TARTIŞMASI YAŞANMIŞ

        Bu bilgi üzerine şüpheli Özkan V. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın perde arkası ortaya çıktı. İddiaya göre 9 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Özkan V. ile Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        ÖLDÜRÜP ORMANLIK ALANA ATTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından şüphelinin Bingöl'ün cansız bedenini Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana attığı tespit edildi.

        KATİL EMLAKÇI TUTUKLANDI

        Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli emlakçı tutuklandı. Jandarma ekipleri cinayette kullanılan silahın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
