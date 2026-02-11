Canlı
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı! - Futbol Haberleri

        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!

        Beşiktaş, kanat bölgesi için ara transferde Zuriko Davitashvili için yine yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Ligue 2'de zirve mücadelesi veren St. Etienne'den transfere yine vize çıkmazken Gürcü oyuncuyu çok isteyen başkan Serdal Adalı, sezon sonunda transfer için tekrar girişimlerde bulunacak.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:49 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:49
        1

        Ara transferi 7 isimle noktalayan siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın kanat bölgesi için rotayı yine Fransa'ya kırdığı öğrenildi.

        2

        Siyah-beyazlılar, yazın da uzun süre peşinde koştuğu St. Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili için ara transferde de kapıyı çaldı.

        3

        Fransız ekibi, Ligue 2'deki şampiyonluk yarışını gerekçe göstererek siyah-beyazlılara olumlu yanıt vermezken kanat takviyesi de böylece yaz dönemine kaldı.

        4

        Beşiktaş, bu transfer için maddi şartları sonuna kadar zorlasa da Fransızların inadı kırılmadı. Başkan Serdal Adalı'nın çok beğendiği Gürcü yıldız için sezon sonunda yeni bir hamle yapacağı aktarıldı.

        5

        Bu sezon Ligue 2'de 18 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 1 asist üretti.

        6

        St. Etienne, Ligue 2'de lider Troyes'un 4 puan gerisinde 37 puanla 4. sırada yer alıyor.

