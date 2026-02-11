Canlı
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!

        İstanbul'da, 5 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 2 kilo maddenin uyuşturucu olmadığı tespit edildi. Şüphelilerin, el konulan paralarda eksiklik olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 'iftira', 'suç uydurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zimmet' suçlarını işledikleri öne sürülen bir polis memuru ile operasyonda hazır bulunan avukat tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:58 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:58
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih’te, 5 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram madde, şüphe üzerine yapılan ön incelemede uyuşturucu olarak değerlendirilmedi.

        EL KONULAN PARADA EKSİKLİK OLDU

        DHA'daki habere göre bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında arama yapılan ofise ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Operasyon sırasında el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki iddialar da araştırıldı.

        BİR AVUKAT VE BİR POLİS GÖZALTINA ALINDI

        İncelemeler sonucunda operasyonda görev alan polisler hakkında ‘iftira’, ‘suç uydurma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘zimmet’ suçlarından işlem başlatıldı. Arama sırasında hazır bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi. Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alındı.

        İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli avukat ile polis memuru, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet iddiası; 2 doktor gözaltında

        Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı. (DHA)

