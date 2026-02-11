"Satrancın yanında damayı da çok güzel oynayanlar var. 75 yaşında dedelerimiz oynuyorlar. Gençlerin bu kadar iyi oynayacaklarını tahmin etmiyorum. Her sabah 07.30'da geliyorum. Saat 10.00 gibi satranç oynayanlar geliyor. Onlar 17.00'a kadar burada oynarlar. Her günümüz böyle geçiyor. Burada olan herkes de satranç oynamayı bilir. İzleyenler de oluyor. İzleyenlerden bazen oyuna müdahaleler oluyor. Kavga filan olmaz. Bazen tansiyonlar da yükseliyor. Hemen bir çay vererek ortamı yatıştırıyoruz. Erzurum'da eskiden kahvehanelerde satranç turnuvaları düzenlenirdi. Şimdi onların hepsi dağıldı. Bu geleneğin son temsilcisi olarak bir tek bizim kahvehanemiz kaldı. Erzurum'da böyle çoklu olarak oynatan bir tek burası var."