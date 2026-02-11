İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde saldırıya uğrayan kişinin suç örgütü talimatıyla öldürüldüğü, asıl hedefin ise başka bir kişi olduğu belirlendi, 16 şüpheli tutuklandı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

AA'nın haberine göre olay; İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. 3 Şubat'ta, evinden işe gitmek için çıkan Sinan Ümit, otomobilden inen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Ümit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde 3 Şubat'ta Sinan Ümit'in (23) öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlerin E.M, İ.B. ve B.T olduğu, organize suç örgütü tarafından alınan talimat doğrultusunda cinayeti gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgütün diğer üyelerinin ise saldırganların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlendi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel harekat destekli, İzmir ve Aydın'da düzenlenen operasyonda aralarında E.M, İ.B. ve B.T'nin de olduğu 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi.