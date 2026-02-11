Gerçek çok başkaymış! Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen 23 yaşındaki Sinan Ümit'in, suç örgütünün talimatıyla hedef şaşırılması sonucu vurulduğu ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren ve yardım eden 16 şüpheli İzmir ve Aydın'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde saldırıya uğrayan kişinin suç örgütü talimatıyla öldürüldüğü, asıl hedefin ise başka bir kişi olduğu belirlendi, 16 şüpheli tutuklandı.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
AA'nın haberine göre olay; İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. 3 Şubat'ta, evinden işe gitmek için çıkan Sinan Ümit, otomobilden inen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Ümit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde 3 Şubat'ta Sinan Ümit'in (23) öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlerin E.M, İ.B. ve B.T olduğu, organize suç örgütü tarafından alınan talimat doğrultusunda cinayeti gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgütün diğer üyelerinin ise saldırganların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlendi.
16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Özel harekat destekli, İzmir ve Aydın'da düzenlenen operasyonda aralarında E.M, İ.B. ve B.T'nin de olduğu 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
YANLIŞLIKLA ÖLDÜRMÜŞLER
Polis ekipleri saldırının hedefinin başka bir kişi olduğunu tespit etti.
HEDEF BAŞKA BİR KİŞİYMİŞ
Suç örgütünden aldıkları talimat doğrultusunda mahalleye giden şüphelilerin evden çıkan Sinan Ümit'i asıl hedefle karıştırdığı, o nedenle vurdukları öğrenildi.