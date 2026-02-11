Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Mihalgazi Belediye başkanımız Zeynep Güneş'e saldırıyı lanetliyorum. Başarılı bir kadın siyasetçiyi tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artığı faşizan, ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Zeynep başkanımız Anadolu kadınının asaletini gösteriyor. Millete tepeden bakanlara mücadelemiz sürecek. Yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık, yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik duracağı. Zeynep başkanımıza vakur duruşu için şükranlarımı sunuyorum.

En küçük hatanın vahim sonuçlar doğuracağı bu dönemde yasama ve yürütme görevini layıkıyla yürütmeye gayret ediyoruz. Dünyada tabiri caiz ise bir Türkiye rüzgarı esiyor. Komşumuz Suriye'nin 14 yıldır hasretini çektiği huzura barışa süratle kavuşması en büyük temennimizdir. Suriye'ye vicdan merciinden bakan herkes bir defa şunu kabul edecektir. Suriye halkı her şeyin en iyisine layıktır. Tek ordu tek devlet tek Suriye'nin titizlikle uygulanmasını çok önemsiyoruz. Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, hataları tekrar etmemeli, maksimalist taleplerle süreci zehirlememeli.

"SURİYE'DE TAVRIMIZ NETTİR" Suriye'de tavrımız nettir. 18 ve 30 Ocak mutabakatlarının uygulanmasını önemsiyoruz. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Suriye'de yeniden yeşeren umutlar bir daha kara kışa dönmeyecektir. Türkiye buna izin vermeyecektir. Bölgede nüfuz arayışında değiliz. Samimi bir şekilde kardeşlik ve barış diyoruz. Suriye'de biz can kurtarma peşindeyken birileri kışkırtıcı söylemlerle selden kütük kapma telaşına düşmüştür. Akan her damla kan yüreğimizi dağlamaktadır. Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri fark etmeksizin Suriye'de tek canın yitip gitmesi bizim canımızdan can kopması demek. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları artık çok net görüyor. CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ Hakaret etmeden küfretmeden tehdit etmeden mikrofonu yumruklamadan bu ülkede siyaset yapmayı öğrensin. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla siyasetçilik yapmayı artık bıraksın. Biz üslup sorunu var diyorduk meğer sorun bizatihi üslubuymuş. Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor. Lafa gelince Türkiye'yi yönetmeye talipler ancak ne kendilerini ne de CHP'yi yönetebiliyorlar. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Ne diyelim, Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlarıma da sabır versin."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR Deprem bölgesinde söz verdiğimiz şekilde 455 bin 537 bağımsız bölümü tamamladık. Deprem konutlarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede yazılan bu başarı hikâyesi büyük ve güçlü Türkiye'nin başarısıdır. Devlet millet yürek yüreğe verdik, çalıştık ve olmaz denilen imkansız denileni 3 yılda hayata geçirdik. Ana muhalefet ve yoldaşları deprem bölgesinde yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmayı küçümsüyor. Bunlar ne taş üstüne taş koymayı ne de edebince susmayı biliyor. Meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez. 3 yıl sonra bile -cekli, -caklı cümleler dışında somut projeleri olmayanların, iktidarımıza dil uzatması sadece hadsizlik değil, edepsizliktir. Biz ise milletimize nasıl daha iyi hizmet ederiz buna odaklanıyoruz. Deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Geride kalan kardeşlerimize sabrı cemil niyaz ediyorum. Sosyal devlet ilkemizin vücut bulduğu alanların en başında afet zararlarının tazmini vardır. Milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik. Olabilecek en iyi şekilde afetzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturduk. İzmir'de afet konutlarının aylık taksiti 1600 lira, Elazığ'da 1060 lira. Yani her bir kardeşimiz son derece sembolik rakamlarla ev sahibi oldular. Son Kabine toplantımızda meseleyi enine boyuna değerlendirdik.