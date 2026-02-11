Otomobilde kampanya sezonu 2026’ya taşındı

Otomotiv sektörü 2025 yılını rekorlar ile geride bırakırken, 2026 yılı beklentileri de şekillenmeye başladı.

Sektörde 2026 yılında da pazar büyüklüğünün geçen yıl ile benzer seviyelerde kapanması bekleniyor. 2025'te elde edilen rekor seviyedeki 1 milyon 368 bin 400 adet satış rakamında ise özellikle yılın son çeyreğindeki yoğun kampanya dönemi etkili olmuştu.

Fakat, 2026 yılında söz konusu kampanyaların devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi. İşte bu konudaki en net açıklamalardan biri Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar'dan geldi.

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Zafer Başar, otomobil kampanyalarının 2026'da tam gaz devam edeceğinin sinyalini verdi.

REKLAM

Canlı yayında yaptığı açıklamada Başar, "Uzak Doğulu markaların agresif fiyatları ile rekabet edebilmek için kampanyalara ihtiyaç var. Dolayısı ile yıl içinde kampanyalar devam edecek. Özellikle de arz fazlası olan Avrupalı markalar kampanyalara devam etmek durumunda" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLK 4'E GİRECEK"

Programda yaptığı açıklamada, Skoda'nın dünyadaki en büyük 6'ncı pazarının Türkiye olduğunu vurgulayan Başar, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin basamak atlayacağını da söyledi.