Otomobilde kampanya sezonu 2026’ya taşındı
Otomotiv sektöründe 2025 yılı rekorlarla kapanırken, 2026'da kampanyaların süreceği sinyali geldi. HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, agresif fiyat rekabetine dikkat çekerek, "Uzak Doğulu markalar ile rekabet edebilmek için kampanyalara ihtiyaç var. Arz fazlası olan Avrupalı markalar kampanyalara devam etmek durumunda" dedi. Başar, Türkiye'nin Skoda'nın dünyadaki en büyük 4'üncü pazarı olması için çalıştıklarını da söyledi
Otomotiv sektörü 2025 yılını rekorlar ile geride bırakırken, 2026 yılı beklentileri de şekillenmeye başladı.
Sektörde 2026 yılında da pazar büyüklüğünün geçen yıl ile benzer seviyelerde kapanması bekleniyor. 2025'te elde edilen rekor seviyedeki 1 milyon 368 bin 400 adet satış rakamında ise özellikle yılın son çeyreğindeki yoğun kampanya dönemi etkili olmuştu.
Fakat, 2026 yılında söz konusu kampanyaların devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi. İşte bu konudaki en net açıklamalardan biri Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar'dan geldi.
HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Zafer Başar, otomobil kampanyalarının 2026'da tam gaz devam edeceğinin sinyalini verdi.
Canlı yayında yaptığı açıklamada Başar, "Uzak Doğulu markaların agresif fiyatları ile rekabet edebilmek için kampanyalara ihtiyaç var. Dolayısı ile yıl içinde kampanyalar devam edecek. Özellikle de arz fazlası olan Avrupalı markalar kampanyalara devam etmek durumunda" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İLK 4'E GİRECEK"
Programda yaptığı açıklamada, Skoda'nın dünyadaki en büyük 6'ncı pazarının Türkiye olduğunu vurgulayan Başar, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin basamak atlayacağını da söyledi.
Başar, "Hedefimiz Türkiye'yi ilk 4 pazar arasına sokmak. 2027'de bunun gerçekleşmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Skoda'nın Türkiye'deki satışlarının 2025'te 45 bin adedi bulduğunu kaydeden Başar, 2026'da ise 50 bin adetlik satış hedeflediklerini kaydetti.
2 YENİ MODEL GELİYOR
Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar'ın verdiği bilgiye göre, Çek marka bu yıl iki modelini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.
Bu modellerden ilki çift elektrik motorundan 340 beygir güç üreten Enyaq Coupe RS olacak. İlk çeyreğin sonunda Fabia modelinin Skoda'nın 130'uncu yılına özel geliştirilen bir versiyonu da Türkiye'ye giriş yapacak.
2027'de ise markanın şehir içi elektrikli modeli Epiq ile 7 kişilik elektrikli SUV model Peak Türkiye'de satışa sunulacak.