Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ne yönelik Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Seyhan ve Ceyhan eski belediye başkanları ile Adıyaman Belediye Başkanı'nın arasında olduğu 24'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 10. gününde devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam eden duruşmada davanın önemli isimlerinden olan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor.

“SAVUNMAM UZUN SÜRECEĞİ İÇİN AFFINIZA SIĞINIYORUM”

Sanık kürsüsüne 4 siyah renki dosya ile gelen Aktaş, dosya kapsamında adıyla anılan örgüt iddiası olduğundan ve hakkında 63 eylem olduğundan savunmasının uzun süreceğini söyleyerek, “Bugüne kadar dinlenen her sanıktan fazla olacağı için anlayışınıza sığınıyorum. Tutuklandığımdan bu yana basında hakkımda yalan yanlış bilgiler çıktı. Size ailemi ve kendimi anlatmak isterim” dedi. Aile şirketlerini ve ticarete nasıl başladığını anlatan Aktaş, “İddianamede onlarca şirkete sahip olduğum ya da akrabalarıma ait şirketleri benim yönettiğim yazsa da benim doğrudan sahibi olduğum ve yöneticisi olduğum firma sayısı 2’dir. Bu firmalar dosya kapsamında değildir” dedi.

REKLAM “HAK EDİŞLERİ ALMAK İÇİN TALEPLERİ KARŞILIYORDUK” “Yakınlarıma ait şirketlerde yönetici olmasam da tecrübemden dolayı fikir alışverişimiz olmuştur” diyen Aktaş, “Özel sektör gibi kamuda da iş yaptığımız için rakiplerimiz olmuştur. Bu rakipler ticarette bana vermedikleri zararı hukuku kullanarak vermeye çalışıyorlar” dedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını söyleyen Aktaş, “Neden bu kararı almak için 3 ay bekledim. Gerçeği anlatmanın en doğru olduğunu anlamam, beni mağdur edenleri ortaya çıkarmak için bilgi ve belgeleri toplama için geçen bir süre geçti” dedi. Ceza davalarının algılarla değil delillerle yönetildiğini söyleyen Aziz İhsan Aktaş, “Sunacağım belgelerle bu yargılama sonucunda beraat edeceğime eminim. Suçlamaya konu olan belediyeler hak edişleri zamanında vermiyordu. Artık iş yapamayacak duruma geliyorduk. Bazı belediyelerde biriken hak edişleri alabilmek, bazılarında düzenli alabilmek bazı belediyelerde ise süreklilik sağlamak için taleplerini karşılıyorduk. Bazı belediye başkanları sadece kendileri için değil başka belediye başkanı adaylarının dahi taleplerini karşılattırıyorlardı” dedi.

“BAZEN DÜĞÜN, BAZEN SANATÇI, BAZEN ARAÇ” Bu taleplerin sadece ödeme olmadığını söyleyen Aktaş, “Bazen üst düzey belediye yetkilisine düğün yapıyorsunuz, bazen o düğüne sanatçı sağlıyorsunuz. Ailelerine eş dost çevresine araç tahsis ediyorsunuz. Bazen belediye başkanının aracını değerinden çok daha yüksek fiyata alıyorsunuz. Bazen de gayrimenkulünü değerinden fazlasına alıyorsunuz ama yetmiyor her hak ediş zamanı gelince bu talepleri kabul etmek zorunda kalıyorsunuz” ifadelerini kullandı. REKLAM “TALEPLERİ KARŞILADIĞIMIZ İÇİN HAK EDİŞLERİ ALDIK” Sanık belediye başkanlarının savunmalarında evraklar sunarak suçlamaları reddettiğini söyleyen Aziz İhsan Aktaş, “Hak ediş ödemelerinin düzenli olduğunu söylese de zaten bu hak edişleri alabilmek için talepleri karşılıyorduk. Talepleri karşıladığımız için hak edişleri düzenli alıyorduk. O yüzden irtikap suçunu reddetmeleri yersizdir” dedi. “BENDEN VE KARDEŞLERİMDEN PARA İSTEYENLERİ TEK TEK SÖYLEDİM” Kendisi için itirafçı değil, iftiracı dendiğini söyleyen Aktaş, “Ben şimdi iftira değil de söylediklerimin doğru olduğunu kısaca özetleyeyim. Tek tek benden ve kardeşlerimden istenenleri söyledim mi? Söyledim. Paraların hangi gün kim tarafından çekildiğini de söyledim. Paraların dekontları da sundum. Kime ne zaman nerede verildiklerini söyledim. HTS kaydını da sundum. Ben daha ne yapayım. Paraların seri numarasını mı alsaydım. Ses kaydı mı alsaydım” dedi.

“RIZA AKPOLAT BELEDİYEYE 2 ARABA ALMAMIZI İSTEDİ” Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın şirketlerine ait çek ödemesi için kardeşlerinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini iddia eden Aktaş, “Ayrıca kardeşlerime bu araçların kendi şirketleri üzerinden alınmaması şartını da koymuşlar. Bu iki araç alımı kardeşlerimim tanıdığı olan bir şirket üzerinden alındı. Alım dekontları dosyadadır” dedi. REKLAM “BAŞKAN YARDIMCISININ DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK ARABA ALDIK” Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı yardımcısı Alican Abacı’nın da kardeşlerinden talebi olduğunu söyleyerek, “Abacının düğünü için kardeşimden talepleri olduğunu öğrendim. Para organizasyon şirketine 3’üncü kişi hesabından gönderildi. Ayrıca Abacı’ya lüks marka araç alındı. Bu araç F.D üzerinden alındı aynı gün Abacı’ya verildi. Aracın halen eşinin kullanımında olduğunu öğrendim. Arabaya ödenen paranın dekontları da organizasyon şirketine verilen paranın da dekontları dosyadadır” dedi. “HAK EDİŞLER İÇİN HASTANEYİ ALDIM” Hak edişleri için belediyeye gittiğini burada, başkan yardımları Ali Rıza Yılmaz, Alican Abacı ve Ozan İş ile görüştüğünü söyleyen Aktaş, “Belediye hak ediş ödemeleri yapamayacağını ancak Rıza Akpolat’ın bilgisinde hastaneyi satın alırsam hak ediş ödemesi yapılacağını söylediler. Maddi anlamda zor durumda kalmayacağımı düşünerek hastaneyi satın aldım. Ödeme yaptıktan sonra Elif LPG şirketin 32 milyon hak ediş ödemesini yaptılar. Akraba ve kardeşlerimin ödemesini yaptılar. Belediyede bulunduğum sırada Ozan İş ve Alican Abacı ile görüştük. Personellerin zimmetini ödeme talebinde bulundular. Hak ediş ödememi alabilmek için 300 bin doları belediyede Ozan İş’e teslim ettim” dedi.

“TALEPLER RIZA AKPOLAT’TAN DEĞİL, YARDIMCILARINDAN GELDİ” Elinde 840 milyonluk Beltaş’a kesilmiş çek olduğunu belirten Aktaş, “Neden kesilmiş bu çek? Hiçbir alacağı olmayan bir tüzel kişilik. Durup dururken 840 milyonluk çek kesiyor. Beşiktaş Belediyesi’nin yapacağı bir reklam ihalesi var. Bu reklam ihalesinde önden teminat çeki veriliyor. Bu çekin arkasında Beltaş Genel Müdürü Önder Gedik’in cirosu var. Arkasında başkan yardımcısı Ozan İş’in imzası var. Aslı ben de duruyor. Yapılmamış ihalenin çekini neden bana verdiler? Aralık 2024’te belediyenin ödeyeceği yarım milyar civarında çekler vardı. 500 milyonluk çek bu çeklerin ödenmesiyle ilgili problem var mı? Yok diyorlar. Tahsil günü öğleden önce Ozan İş’i aradım. Problem yok dedi. Aynı gün saat 16.00’da beni belediyeye davet ettiler. Rıza Akpolat’ın odasında yardımcılarıyla oturduk mağdur olduğumu söyledim. Hak verdiklerini söyleyerek bana 840 milyonluk çek yazıldı. Talepler bana direkt olarak Rıza Akpolat’tan gelmedi yardımcılarından geldi.” dedi. REKLAM “BEŞİKTAŞ’IN HAK EDİŞLERİ İÇİN AVCILAR’A 16 ARAÇ VE 5 MİLYON VERDİK” Avcılar Belediye Başkanı tutuklu sanık Utku Caner Çaykara’ya da seçim dönemi yardımda bulunduğunu söyleyen Aziz İhsan Aktaş, “Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın seçim maliyetlerini de kardeşlerime ödetti. 5 milyon lira ve 16 araç talep edildi. Bu para ve araçlar Erhan Daka’ya teslim edildi. Bu ödemelerin sebebi de Beşiktaş Belediyesi’ndeki hak edişleri alabilmek içindir. Avcılar Belediyesi’nden ihale almak için değildir” dedi.

“O ARABALARI BEN KEYFİMDEN Mİ GÖNDERDİM?” Belediyeye verilen arabaların takip edilmesini isteyen Aktaş, “HTS kayıtları uzun yıllar kaydediliyor. Geriye dönüp bakıldığında seçim döneminde bu araçların Avcılar’da çalışıp çalışmadığının araştırılmasını istiyorum. Utku Caner Çaykara o dönem seçimi kazanıp kazanmayacağının bile belli olmadığını söyledi. Doğru da söylüyor. O zaman ben bu araçları keyfimden mi gönderdim? Demek ki biri istiyor ki gönderdik” dedi. “OLANI DOĞRU ŞEKİLDE DEVLETİMİN ÖNÜNDE SERDİM” Etkin pişmanlık ifadesinde kimseyi ayırt etmediğini söyleyen Aktaş, “Bu dosttur, bu arkadaştır demedim. Olanı doğru şekilde devletimin önüne serdim. Mahkeme sürecinde de aynı duruşumu koruyorum. Etkin pişmanlık ifadem yüzünden tutuklanan birçok isim oldu. Kendileri de bu yüzden bana husumet duyuyorlar. Kendi savunmalarında bana karşı iddialarda bulunuyorlar. Ancak bunlar gerçek dışıdır. Bunları kanıtlıyoruz” dedi. REKLAM “OYA TEKİN’İN O İŞLERİ KONUŞMAZ TEMSİLCİSİ CELAL TEKİN’ DEDİ” Oya Tekin’in Seyhan Belediye Başkanı olduktan sonra kardeşlerinin hak edişler için belediye ile irtibat kuramadıklarından konuyu kendisine anlattıklarını söyleyen Aktaş, “Uzun süre randevu verilmedi. Belediye başkanı oluyorsunuz ve en yüklü borcunuzun olduğu en önemli işi yapan şirkete randevu vermiyorsunuz. Burhanettin Bulut ile irtibata geçtim. 19 Temmuz 2024’te Ankara’da Burhanettin Bulut, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’i temsilen eşi Celal Tekin buluştuk. Oya Tekin başkanımız benimle sadece bir defa ‘Hayırlı olsun’ ziyareti yaptığımı söyledi. Ben Adana’da görüşmedim, hayırlı olsun ziyaretinde bulunmadım. Burhanettin Bulut ile görüştükten sonra Ankara’da AVM’de kahvecide oturduk. Burhanettin Bulut bana ‘Oya Tekin ile çözülmez o konuları konuşmaz temsilcisi Celal Tekin’ dedi.” şeklinde konuştu.