        Haberler Gündem Politika Bakanların yemin töreni öncesi milletvekilleri kavga etti | Son dakika haberleri

        Bakanların yemin töreni öncesi milletvekilleri kavga etti

        Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni öncesi CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti, oturuma ara verildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:09
        Meclis'te yumruklu kavga
        TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP grubu kürsüye yürüdü. Genel Kurul’da arbede yaşandı. Birleşime 15 dakika ara verildi.

        YUMRUKLU KAVGA

        CHP milletvekili ile AK Partili vekil Osman Gökçek arasında yumruklu kavga çıktı.

        TANAL'A REVİRDE TEDAVİ

        CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın ilk tedavisi TBMM revirinde gerçekleştirildi.

        BOZDAĞ BİRLEŞİMİ KAPATTI

        TBMM Genel kurulu açıldı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ bugünkü birleşimi kapattı. Genel kurul bugün görüşmelere devam etmeyecek.

        Ayrıntılar gelecek...

