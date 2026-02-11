Bakanların yemin töreni öncesi milletvekilleri kavga etti
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni öncesi CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti, oturuma ara verildi
TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP grubu kürsüye yürüdü. Genel Kurul’da arbede yaşandı. Birleşime 15 dakika ara verildi.
YUMRUKLU KAVGA
CHP milletvekili ile AK Partili vekil Osman Gökçek arasında yumruklu kavga çıktı.
TANAL'A REVİRDE TEDAVİ
CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın ilk tedavisi TBMM revirinde gerçekleştirildi.
BOZDAĞ BİRLEŞİMİ KAPATTI
TBMM Genel kurulu açıldı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ bugünkü birleşimi kapattı. Genel kurul bugün görüşmelere devam etmeyecek.
Ayrıntılar gelecek...