        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!

        Beşiktaş, sezon başında Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy konusunda kararını verdi.

        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 11:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:55
        1

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor.

        2

        Sözleşmesinde 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan genç forvet için İtalyan ekibi harekete geçecek.

        3

        Cagliari, Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu kullanma kararı alırken, sportif direktör Angelozzi bunu açık bir şekilde dile getirmiş ve "Onu almamak delilik olur" demişti.

        4

        PAZARLIK YAPILMAYACAK!

        Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonunu düşürmek isteyen Cagliari'ye ise pazarlık kapısının kapalı olduğu öğrenildi.

        5

        Beşiktaş, milli forvetin satın alma opsiyonunda herhangi bir indirime gitmeyecek.

        6

        Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yanı sıra 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor.

