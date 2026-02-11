Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
Beşiktaş, sezon başında Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy konusunda kararını verdi.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor.
Sözleşmesinde 12 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan genç forvet için İtalyan ekibi harekete geçecek.
Cagliari, Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu kullanma kararı alırken, sportif direktör Angelozzi bunu açık bir şekilde dile getirmiş ve "Onu almamak delilik olur" demişti.
PAZARLIK YAPILMAYACAK!
Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonunu düşürmek isteyen Cagliari'ye ise pazarlık kapısının kapalı olduğu öğrenildi.
Beşiktaş, milli forvetin satın alma opsiyonunda herhangi bir indirime gitmeyecek.
Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yanı sıra 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor.