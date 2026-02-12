Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!

Canlı
        Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Schrozberg kasabasında üç çocuk annesi olan 38 yaşındaki Türk kadın Renur Ö., eşi 37 yaşındaki Erhan Ö. tarafından birlikte işlettikleri döner dükkanının arka sokağında silahlı vurularak öldürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 07:26 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:26
        Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bir kadın daha koca şiddetinin kurbanı oldu. Alman medyasında yer alan haberlere göre; Türk kadın Renur Ö. (38), eşi Erhan Ö. (37) tarafından Schrozberg kasabasındaki Bahnhof caddesi üzerinde birlikte işlettikleri döner dükkanının arka sokağında silahlı vurularak öldürüldü.

        KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Erhan Ö., eşini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Renur Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis şüpheli Erhan Ö.'yü olay yerinde gözaltına aldı.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

        Polisin ifadesine başvurduğu komşuları şüpheli Erhan Ö.'nün yaklaşık on yıldır döner büfesi işlettiğini, ev hanımı olan üç çocuk annesi Renur Ö.'nün de eşine yardım ettiğini bildirdi.

        "ŞAŞKINLIK VE ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

        Altı bin nüfuslu kasabanın Belediye Başkanı Jacqueline Förderer, ailenin yıllardır kasabada yaşadıklarını belirterek, "Elbette şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz. Küçük ve sakin kasabamız Schrozberg'de böyle bir olayın yaşanmasını beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

        Cinayetin neden gerçekleştiğine ilişkin henüz bir sonuca ulaşılamazken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

