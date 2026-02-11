Canlı
        Haberler Gündem Güncel Amasya'da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Amasya'da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti

        Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişi, hastanede hayatını kaybetti. Amasya Valisi Önder Bakan, "3 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Gerekli adli ve idari tahkikat başlanıldı. Suluova ve Amasya'mıza başsağlığı diliyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:57 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:00
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

        Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisteki zehirlenme ihbarının ardından AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin anında olaya müdahale ettiğini söyledi.

        Konuyla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını belirten Bakan, şöyle devam etti:

        "Bugün saat 15.30 civarında Suluova Besi Organize Sanayi Bölgemizde, özel sektöre ait biyoenerji santralinde, temizlik amacıyla şirket çalışanının temizleme amacıyla oksijen tüpüyle sisteme girmesi, kendisinden haber alınamaması neticesinde 2 arkadaşımızın daha kurtarmak için tesise girmesiyle birlikte maalesef 3 vatandaşımız orada hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde gaz zehirlenmesine maruz kaldılar. Bütün ekiplerimiz AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin tamamı anında müdahale ettiler. 3 vatandaşımızı Suluova Devlet Hastanesine sevk ettiler. Kıymetli başhekimimiz ve ekibiyle birlikte yoğun çaba gösterdiler fakat maalesef 3 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Gerekli adli ve idari tahkikat başlatıldı. Cumhuriyet savcımız da olaya vakıf oldular. İnşallah gerekli adli ve idari soruşturma tamamlandıktan sonra sizlere de tekrar gerekli bilgiyi vereceğiz."

