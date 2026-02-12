Maldivler'de skandal olay: Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü

Maldivler Dhivehi Premier Ligi'nde skandal bir olay yaşandı... 2025-2026 sezonunun son haftasında küme düşme hattında bulunan Club Valencia deplasmanda Club Eagles'i 2-0 mağlup etti.

Küme düşme hattındaki rakibi Green Streets ile puanını eşitleyen Club Valencia, rakibinin maçını beklemeye başladı. Öyle ki Green Streets, çıktığı maçtan 4 veya daha farklı bir skorla sahadan ayrılırsa; Valencia kümede kalacaktı.

MAÇA ÇIKMADILAR, KÜMEDE KALDILAR!

Buna karşılık Green Streets yönetimi skandal bir karar alarak New Radiant ile oynayacakları maça çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından 3-0 hükmen mağlup olan Streets, kümede kaldı ve rakibi Club Valencia küme düştü.