        Haberler Spor Futbol Maldivler'de skandal olay: Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü - Futbol Haberleri

        Maldivler'de skandal olay: Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü

        Maldivler'de futbol dünyasında ender rastlanan bir olay yaşandı... Son haftaya girilirken 4 farklı yenilgi alması halinde küme düşecek olan Green Streets, maça çıkmadı ve 3-0 hükmen kaybederek kümede kaldı. Bu durum sonrası küme düşen Club Valencia ise rakibine "şike" iması yaparak konuyu FIFA'ya taşıdığını açıkladı.

        Giriş: 12.02.2026 - 10:13 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:13
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Maldivler Dhivehi Premier Ligi'nde skandal bir olay yaşandı... 2025-2026 sezonunun son haftasında küme düşme hattında bulunan Club Valencia deplasmanda Club Eagles'i 2-0 mağlup etti.

        Küme düşme hattındaki rakibi Green Streets ile puanını eşitleyen Club Valencia, rakibinin maçını beklemeye başladı. Öyle ki Green Streets, çıktığı maçtan 4 veya daha farklı bir skorla sahadan ayrılırsa; Valencia kümede kalacaktı.

        MAÇA ÇIKMADILAR, KÜMEDE KALDILAR!

        Buna karşılık Green Streets yönetimi skandal bir karar alarak New Radiant ile oynayacakları maça çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından 3-0 hükmen mağlup olan Streets, kümede kaldı ve rakibi Club Valencia küme düştü.

        CLUB VALENCIA FIFA VE AFC'YE GİTTİ

        Club Valencia yönetimi ise rakibinin yaptığı bu hareket sonrası Maldivler Futbol Federasyonu'nu (FAM) maç hakkında soruşturma açmaya çağırdı. Ayrıca yönetim bu konuyu FIFA ve Asya Futbol Federasyonu'na (AFC) taşıyacağını açıkladı.

        Kulübün resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada maç sonucunun bilerek belirlendiği ifade edilerek "şike" iması yapıldı ve "Bu maçın sonucunu manipüle etmektir" denildi.

