Kanada'daki okul saldırısının şüphelisinin önce annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü belirlendi

Kanada'nın British Columbia eyaletinde dün bir okulda düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin, önce evinde annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü tespit edildi.

CBC News kanalının haberine göre, dün eyaletin Tumbler Ridge bölgesinde düzenlenen ve ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüphelinin okuldaki saldırıyı düzenlemek üzere evden çıkmadan önce annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini öldürdüğünü belirleyen polis, saldırganın okulda ele geçirilen iki ateşli silahı nasıl elde ettiği hakkında bilgi vermedi.

Okuldaki saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin, 39 yaşındaki bir eğitimci ve 12 ila 13 yaşındaki öğrenciler olduğu belirlendi.

REKLAM

Öldüğü sanılan kurbanlardan birinin hayatta olduğunun belirlenmesi üzerine her iki saldırıdaki ölü sayısının 10 değil 9 olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Polis, şüphelinin, okulu yaklaşık 4 yıl önce bırakan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğunu duyurdu.

Öte yandan, saldırının meydana geldiği ev hakkında polise son yıllarda ihbarların yapıldığı, evde bulunan ateşli silahların yasal sahiplerine iade edildiği aktarıldı.