Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kanada'daki okul saldırısının şüphelisinin önce annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü belirlendi | Dış Haberler

        Kanada'daki okul saldırısının şüphelisinin önce annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü belirlendi

        Kanada'da dün bir okula ve eve düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin, önce evinde annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü tespit edildi. Polis, şüphelinin, okulu yaklaşık 4 yıl önce bırakan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kanada'nın British Columbia eyaletinde dün bir okulda düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin, önce evinde annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü tespit edildi.

        CBC News kanalının haberine göre, dün eyaletin Tumbler Ridge bölgesinde düzenlenen ve ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Şüphelinin okuldaki saldırıyı düzenlemek üzere evden çıkmadan önce annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini öldürdüğünü belirleyen polis, saldırganın okulda ele geçirilen iki ateşli silahı nasıl elde ettiği hakkında bilgi vermedi.

        Okuldaki saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin, 39 yaşındaki bir eğitimci ve 12 ila 13 yaşındaki öğrenciler olduğu belirlendi.

        REKLAM

        Öldüğü sanılan kurbanlardan birinin hayatta olduğunun belirlenmesi üzerine her iki saldırıdaki ölü sayısının 10 değil 9 olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

        Polis, şüphelinin, okulu yaklaşık 4 yıl önce bırakan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğunu duyurdu.

        Öte yandan, saldırının meydana geldiği ev hakkında polise son yıllarda ihbarların yapıldığı, evde bulunan ateşli silahların yasal sahiplerine iade edildiği aktarıldı.

        Aile üyelerinin geçmişteki sosyal medya paylaşımlarından, Rootselaar'ın küçük yaşlardan itibaren silahlara ilgi duymaya başladığının anlaşıldığı ifade edildi.

        British Columbia eyaletindeki silahlı saldırı

        Kanada'da 11 Şubat'ta British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganla birlikte 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğu, olayın saldırıyla bağlantılı olduğuna inanıldığı belirtilmişti.

        Saldırılarda, aralarında saldırganın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' olarak tanımlanan kişiyle aynı olduğu" açıklanmıştı.

        Saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.

        Kanada'nın batısında, Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge, ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 11 Şubat 2026 (Ankara-Atina Anlaşması Olur Mu?)

        Ankara-Atina yakınlaşması olur mu? Doğu Akdeniz anlaşmazlığı aşılabilir mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Baban ve Gazeteci Alişer Delek anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        İzmir'de yollar göle döndü
        İzmir'de yollar göle döndü
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        New York'ta soğuk hava can aldı
        New York'ta soğuk hava can aldı