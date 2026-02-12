Kanada'daki okul saldırısının şüphelisinin önce annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü belirlendi

Kanada'da 11 Şubat'ta British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganla birlikte 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğu, olayın saldırıyla bağlantılı olduğuna inanıldığı belirtilmişti.
Saldırılarda, aralarında saldırganın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' olarak tanımlanan kişiyle aynı olduğu" açıklanmıştı.
Saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.
Kanada'nın batısında, Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge, ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre uzaklıkta bulunuyor.